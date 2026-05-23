Fiesta en Balaídos: el Celta vence al Sevilla y se clasifica para la Europa League

Al Celta le valía un empate para clasificarse para la Europa League, pero logró el reto por la puerta grande: venció ante el Sevilla (1-0) en un estadio de Balaídos entregado en la noche de este sábado. Ilaix Moriba anotó en la segunda parte el único gol del último partido de LaLiga tras un fuerte disparo desde fuera del área. Los celestes consiguen, así, acceder a competición europea por segundo año consecutivo tras terminar sextos con 54 puntos (uno menos que el curso pasado, pero una posición por encima), una hazaña que la entidad celeste solo había logrado en una ocasión.

La cita en el feudo celeste comenzaba con una dosis extra de ilusión al figurar Iago Aspas, recién renovado por un año, en la alineación de partida. Javi Rueda fue uno de los más destacados de la mitad inaugural -y de buena parte del choque-, en la que llegó a levantar a la afición tras conseguir dos caños. Más allá de eso, el equipo salió bien al césped, aunque con el paso de los minutos, el conjunto hispalense le fue ganando terreno hasta empujar a los locales al bloque bajo. En el minuto 44, el veterano Alexis Sánchez casi le provoca un infarto a más de uno: recogió a bocajarro un centro desde el flanco derecho tras ganarle la espalda a Yoel Lago, pero apareció un Radu impecable para frenar el cuero con el pie.

La charla de Giráldez en el tiempo de refresco provocó un efecto inmediato. El Celta se transformó por completo y gozó de dos ocasiones en la caseta sevillista, la más evidente, un elegante tiro al palo de Sergio Carreira desde fuera del área. De tocar las mallas, habría sido un golazo digno de un '10'. La insistencia otorgó finalmente el botín: un disparo potente de Ilaix Moriba desde fuera del área tocó en un defensor visitante y se acabó colando en la portería. Pudo haber hecho algo más Ørjan Nyland, si bien es cierto que el balón le botó justo delante, tarea complicada para un guardameta.

En el 55, los celestes pudieron finiquitar la tarea tras una buena internada de Aspas, que le cedió la pelota -algo larga- a Borja Iglesias, en posición de, simplemente, empujarla, pero el picheleiro no fue capaz de alcanzarla. Tan solo segundos más tarde, una entrega en falso del Sevilla en la retaguardia acabó en las botas de Williot Swedberg, que marró delante del guardameta.

Balaídos enloqueció en el ocaso del duelo con varios cánticos de la casa y con una celebración grupal con los jugadores tras el pitido final. El jolgorio fue, si cabe, mayor para compensar la suspensión de las actividades y los conciertos programados para la tarde de este sábado debido a una alerta amarilla por lluvias y tormentas en Pontevedra emitida por la Aemet -que finalmente pasaron de largo en la ciudad de Vigo-. La fiesta continuará hasta la madrugada en Praza América, adonde se prevé que acudan los propios futbolistas con el cuerpo técnico.

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