El Celta Fortuna amarra la segunda posición

1 BARAKALDO: Gaizka; Pedernales, Arana, Unai Dufur, Oier López; Álvaro Peña (Sabin Merino, minuto 63), Ekaitz (Naveira, minuto 63), Huidobro; Íñigo Muñoz, De León (Mandiang, minuto 63) y Galarza. 1 CELTA: Coke; Germain Milla, Anxo, Pablo Meixus, Ribes; Antañón (Pérez-Lafuente, minuto 86), Capdevila (Sobral, minuto 80), De la Iglesia (Angelito, minuto 46), Joel López; Álvaro Marín (Kibet, minuto 22) y Somuah (Luis Bilbao, minuto 86). GOLES: 0-1, minuto 60: Somuah. 1-1, minuto 66: Mandiang.

El Celta Fortuna supo resistir en el Nuevo Lasesarre el intenso empuje del Barakaldo para quedarse con la segunda posición y asegurarse la ventaja de campo en los cruces por el ascenso que afrontará desde el próximo fin de semana. El Europa catalán será su primer rival.

El dominio territorial de los locales se tradujo rápidamente en acciones a balón parado. En apenas nueve minutos, los vascos ya habían forzado tres saques de esquina gracias a su insistencia ofensiva y a la profundidad que encontraron especialmente por los costados.

El filial vigués se vio obligado a replegarse muchos metros y a protegerse cerca de su área para contener el empuje del cuadro local.Con el paso de los minutos, el Barakaldo mantuvo su dominio y siguió acumulando aproximaciones peligrosas. A los 26 minutos llegó una de las ocasiones más claras de la primera parte. Oier López filtró un gran pase al espacio para De León, que ganó la espalda de la defensa y se plantó solo ante Coke, pero el guardameta visitante reaccionó de manera providencial para evitar el tanto con una intervención de muchísimo mérito.

Noticias relacionadas

Tras la reanudación, el Barakaldo siguió volcado sobre la portería rival y tuvieron dos oportunidades, a remates de De León y de Unai Dufur, este de cabeza, que se marcharon desviados. Sin embargo, el filial celeste, en su primera llegada clara de peligro, se adelantó en el marcador y, de momento, se aseguraba la segunda plaza con un gol del delantero Somuah a los 60 minutos. Sin embargo, el equipo vasco no tardó en reaccionar a este tanto adverso y logró igualar la contienda seis minutos más tarde con un tanto del recién incorporado Mandiang. El Barakaldo apretó el acelerador y pudo voltear el marcador en una gran ocasión de Galarza, en una buena jugada individual, que acabó con un remate suyo que se fue ligeramente desviado en el 70. Los vascos necesitaban marcar un gol más para asegurar el play-off, aunque el equipo gallego casi se adelanta de nuevo en el marcador, pero una acción providencial de Unai Dufur evitó el tanto de los visitantes. Los vascos apuraron sus opciones para marcar el tanto de la victoria con una doble ocasión de Pedernales, que se marchó fuera. Al final, el equipo gallego mantuvo su segunda plaza.