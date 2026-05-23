El Celta cancela por la alerta amarilla la fiesta previa al partido ante el Sevilla

El Celta ha anunciado este sábado la cancelación de todas las actividades al aire libre previstas en la previa del partido ante el Sevilla como consecuencia de la alerta amarilla por lluvias y tormentas decretada por AEMET para la provincia de Pontevedra.

La medida afecta a la fiesta organizada por el club para acompañar la previa del encuentro, incluida la instalación de puestos de comida, conciertos, animación infantil y el resto de actividades programadas para la jornada. La entidad celeste comunicó la decisión a través de sus canales oficiales, entorno a las 14 horas, apenas unas horas antes del partido.

«AEMET acaba de establecer una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afecta a la provincia de Pontevedra», explicó el Celta en su comunicado. Ante esta situación, el club señaló que, «de acuerdo con las indicaciones establecidas y requerimientos para este tipo de alertas meteorológicas», se ve «en la obligación de cancelar todas las actividades al aire libre programadas para la jornada de hoy».

La entidad lamentó la suspensión de la celebración y pidió comprensión al celtismo. «Lo sentimos mucho, celtismo, pero en estas circunstancias de fuerza mayor tenemos que garantizar la seguridad de todos nuestros aficionados y de las personas trabajadoras involucradas en la Xuntanza», añadió el club.

La cancelación, en todo caso, no afecta al partido ante el Sevilla, que se mantiene en su horario previsto. El Celta confirmó que el encuentro seguirá programado para las 21.00 horas y que la suspensión de los actos previos no altera la operativa ordinaria del duelo.

Antes de que el Celta suspendiera los actos de la fiesta, así era el ambiente en los aledaños de Balaídos. / Jose Lores

El club quiso además lanzar un mensaje de ánimo a sus seguidores en una jornada señalada para el celtismo. «Deseamos que la cancelación de esta celebración no afecte a los ánimos, ya que hoy sigue siendo un día para animar a nuestro equipo y celebrar una nueva clasificación para Europa», concluyó la entidad, cerrando su comunicado con el tradicional «Afouteza».