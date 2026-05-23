La Aemet 'agua' la fiesta del Celta para despedir la liga: ni una gota de lluvia ni un solo rayo en Balaídos
La Agencia Estatal de Meteorología obligó a la entidad celeste a cancelar las actividades y conciertos que tenía preparados para este sábado por lluvias y tormentas en la provincia de Pontevedra
De un momento a otro, la fiesta previa al último partido del Celta en LaLiga, en Balaídos, pasó de júbilo a pequeña decepción. Cuando estaba todo ya en marcha para celebrar el fin de temporada, la Aemet comunicó a la entidad celeste que debía cancelar tanto las actividades como los conciertos en los aledaños debido a una alerta amarilla por lluvias y tormentas. El aviso se emitió minutos antes de las 14.00 horas, pero a lo largo de la tarde ha llegado incluso a salir el sol. La situación meteorológica real, más allá del pronóstico, hizo con que una multitud de celtistas acudieran igualmente a los locales del entorno para disfrutar de la jornada. La celebración en Praza América posterior al partido contra el Sevilla (21.00 horas) todavía no se ha suspendido, aunque el club esperará a cómo transcurra la situación.
El celtismo todavía se cuestiona la decisión de la Agencia Estatal de Meteorología, cuyo aviso permanecerá activo hasta la medianoche. El comunicado provocó que se tuviese que interrumpir de manera imperativa la 'xuntanza', que se inició a las 12.30 h. Este motivo hizo que no pudiesen participar en la celebración Varacundas, Dirty Suc, Festicultores y Baiuca. También se anularon los puestos de comida y la animación infantil.
En el momento del aviso, que se hizo público desde el escenario musical a los allí presentes y a través de redes sociales para todos, la explanda de Balaídos se encontraba a rebosar de mesas con aficionados comiendo y bebiendo, que recibieron atónitos el comunicado.
Sin embargo, gran parte de la afición celeste acudió igualmente a los bares próximos al estadio para celebrar el término del curso. Con todo, queda la duda de por qué se emitió una alerta que finalmente no se cumplió ni por asomo, al menos en la ciudad olívica.
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