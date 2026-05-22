Aspas se emociona al verse de niño en el vídeo que anunció su renovación: «Mi padre me silba en Balaídos y ya sé dónde está»

Iago Aspas ya había sido el protagonista del anuncio. Ahora también lo es de la reacción. Después de que el Celta hiciese oficial su continuidad con el emotivo spot «Unha máis», el club ha compartido un nuevo vídeo en el que el capitán celeste ve la pieza y comenta, entre sonrisas y recuerdos, cuánto hay de verdad en esa infancia de niño de Moaña que vivía con un balón pegado al pie.

La reacción del delantero vuelve a situar el foco en la carga emocional de una campaña que ha conectado de lleno con el celtismo. En el anuncio, inspirado en una historia real, se recrea a un pequeño Iago jugando en la calle mientras en casa lo esperan para cenar. Una escena cotidiana que el propio Aspas reconoció como parte de su memoria familiar.

«Muy emotivo, porque recuerdo un poco mi infancia, mis padres llamándome por la ventana para que me volviera a casa para cenar, que ya no había teléfonos como hoy en día», explica el moañés mientras contempla el vídeo. Aspas se mostró «muy orgulloso» de haber vivido aquella época y de que el anuncio le haya permitido recordar «todo lo feliz» que fue de pequeño y «lo que podía disfrutar en la calle, que eso no pasa hoy en día».

El capitán celeste también se detuvo en la geografía sentimental de sus primeros años. «Donde viví yo mi infancia tenía al lado el campo del Moaña y al otro lado el colegio», relató. Desde allí, desde esa casa familiar, su madre podía verlo desde la ventana de la cocina y su padre tenía una forma inconfundible de avisarlo cuando tocaba volver.

«Tenemos un silbido característico»

«Cuando era hora de la casa o llegaba mi padre para cenar, mi padre me silbaba y ya sabía. Tenemos un silbido característico en mi familia», recordó Aspas. Ese código familiar, contó, todavía sigue vivo: «Aún hoy en día, estoy en Balaídos y no veo a mi familia, mi padre me silba y ya sé dónde está».

El momento más distendido llega al final, cuando el delantero se ríe con la frase del actor que interpreta a su padre, otro guiño a esa escena reconocible para varias generaciones de niños que crecieron jugando en la calle hasta que una voz, un silbido o una llamada desde la ventana marcaba la hora de volver a casa.

La nueva pieza ha prolongado la buena acogida del vídeo original entre la afición. En redes sociales, muchos seguidores han vuelto a alabar la sensibilidad del anuncio, su conexión con Moaña y la manera en la que el club ha contado la renovación de su gran símbolo sin necesidad de grandes artificios. Entre el celtismo se han repetido mensajes de emoción, orgullo y reconocimiento a una campaña que retrata a Aspas no solo como futbolista, sino como parte de una memoria colectiva.

«Unha máis» no solo anunció que el 10 seguirá defendiendo el escudo celeste una temporada más. También recordó por qué su historia con el Celta tiene una dimensión que va más allá del campo: la del niño que soñaba con jugar en el club de su vida y la del capitán que, tantos años después, sigue reconociendo el silbido de su padre en Balaídos.