Giráldez: «Queremos ir a la Europa League y para eso tenemos que ganar al Sevilla»

Claudio Giráldez concluye la temporada con un último objetivo en mente: certificar la sexta plaza con un triunfo frente al Sevilla que ponga «el broche a una temporada buenísima» y certifique la participación del Celta en la Europa League como colofón de la fiesta que el club prepara mañana en Balaídos. «Espero que ganemos, tenemos que ganar a a eso vamos a ir mañana», ha destacado el preparador celeste, que ha desgranado los motivos por los que no piensa en otra cosa que el triunfo: «Queremos jugar Europa League, quedar sextos y mejorar la posición del año pasado. Hay una compensación económica importante para el club y tenemos una deuda con nuestros aficionados en los últimos partidos en casa que queremos saldar y darle una alegría a toda esa gente. Tiene que ser una fiesta lo que pase en el partido y el broche de oro a una temporada buenísima. Queremos que sea una fiesta redonda y para eso tenemos que ganar el partido».

El entrenador del Celta no espera concesión alguna del rival, pese a que el conjunto de Luis García Plaza comparece en Balaídos ya libre de todo peligro y sin otro objetivo que mejorar ligeramente su posición en la tabla. «El Sevilla tiene más talento individual de lo que dice la temporada. Ha jugado en una posición que no esperaban estar y eso les ha atenazado durante parte de la temporada y les va a liberar de cara al partido. Son jugadores profesionales», ha apuntado el louriñés, que ha destacado la profesionalidad y experiencia del preparador nervionense, Luis García Plaza: «Tienen un entrenador que es muy competitivo y les va a apretar. Es un poco incógnita para nosotros el planteamiento que podrían hacer y qué tipo de alineación pueden sacar, pero van a ser un equipo profesional que nos va a poner las cosas complicadas, como nos lo puso el Getafe, en una situación parecida, en la última jornada de la pasada temporada».

Pese a lo larga que ha sido la temporada, que mañana concluye con 55 partidos, Claudio Giráldez no se siente cansando. Más bien motivado para poner la guinda a un año cargado de experiencias que el equipo ha cerrado de nuevo con muy buena nota. «Llego [al último partido] con muchas ganas de que acabemos esto como merecemos, disfrutando de cada partido, de cada entrenamiento. Ha sido un año exigente para todos. Hay una parte alrededor de lo que es el césped que ha sido también exigente, nueva, y es lo que más me ha costado en la temporada, pero estoy muy contento de cómo ha sido el día a día de nuestros jugadores, de cómo han gestionado, del cuerpo técnico. No puedo pedir más. Soy muy feliz, soy un tonto motivado. Vengo todos los días contentos, me gusta dónde estoy, me gusta lo que hago», ha relatado el técnico, que ha agradecido al cuerpo técnico, al club, a los jugadores y a la afición «por seguirnos siempre» y a la prensa por su «cariño y respeto».

Aspas

Buena parte de la comparecencia de Claudio Giráldez, giró en torno a la renovación de Iago Aspas, que el preparador celeste celebró. «Entró por esa puerta y nos lo dijo, así de natural y espontáneo», relató el técnico, que nunca perdió el optimismo con la continuidad de su estrella: «Nunca me imaginé un Celta sin Iago la temporada que viene y se hizo efectivo y real. Felices todos. Luego se lo comunicó a los jugadores y fue una alegría tremenda para todos. Se llevó unas cuantas ovaciones, unos cuantos pasillos, como cualquier persona querida y como nuestro referente, capitán y emblema».

A juicio del estratega céltico, un poco de Aspas es mucho. «No hay jugadores en el mundo ni cerca de nosotros en el tiempo que nos puedan dar lo que Iago nos puede dar en una acción», ha subrayado Giráldez, que ha precisado: «Tenemos aceptar, pese al paso del tiempo, que seguimos disfrutando de Iago un año más y de las cosas que nos sigue regalando en el día a día y en los partidos y en lo mucho que nos aporta en lo emocional. Tenemos que gestionar muy bien las cargas, sus actuaciones y descansos. Esa es la nueva realidad de Iago. No es el de hace tres años, pero que nos sigue haciendo vibrar a todos. Por eso esa alegría de todo el celtismo, de todo el mundo del fútbol que ya no es solo una cosa del Celta y de sus compañeros, del club, de vosotros y de toda la gente que rodea a Iago porque es una persona única y un futbolista irrepetible».

El entrenador del Celta se ha mostrado, por otra parte, optimista sobre la continuidad de Marcos Alonso, que confía en que responda en unos días afirmativamente a la oferta de renovación del Celta y mucho menos seguro de vaya a seguir Óscar Mingueza, con quien le gustaría seguir contando, pero al que desea «todo lo mejor», si finalmente decide cambiar de aires. Giráldez, asímismo, ha agradecido su «profesionalidad» a Franco Cervi, Joseph Aidoo y Mihailo Ristic, a quienes el Celta no va a renovar sus respectivos contratos.

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Finalmente, sobre posibilidad de un derbi gallego la próxima temporada, si el Deportivo asciende, Giráldez ha dicho: «Nunca he vivido un derbi como entrenador del primer equipo y es algo que me gustaría. Me apetece vivir el derbi en Balaídos y en Riazor. Veremos si asciende, pero sería bueno para el fútbol gallego».