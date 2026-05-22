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El club confía en poder anunciar la renovación de Alonso en breve

La dirección deportiva activaría la opción de Mika Mármol, si el madrileñio decide finalmetne no continuar en Vigo

Marcos Alonso, durante el reciente partido ante el Athletic.

Marcos Alonso, durante el reciente partido ante el Athletic. / LOF

Julio Bernardo

Julio Bernardo

Vigo

La renovación de Iago Aspas no es la única que el Celta se propone anunciar en estos días. El club vigués confía en la continuidad del avezado zaguero madrileño y espera conocer su respuesta una vez concluya la actual temporada, pues esta semana se ha preferido que todo el protagonismo se centre en Iago Aspas. Si el rendimiento y estado físico son los principales condicionantes de su decisión, como se suririó en su momento el club, la continuidad del madrileño parece garantizada, pues Alonso ha sido el futbolista de campo más utilizado por Claudio Giráldez la pasada temporada (3.669 minutos sumando Liga y Europa League), de nuevo con excelentes prestaciones sobre el campo.

La dirección deportiva celeste maneja, en todo caso, alternativas a la posible salida del veterano central. Una de ellas es el catalán Mika Mármol, que en junio próximo concluye su contrato con la UD Las Palmas. El hecho de quedar libre y su buen manejo de pelota convierten al azulgrana en una opción atractiva, de similar perfil a Alonso, pero solo se activaría esta opción, si el madrileño no sigue.

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