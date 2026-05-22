El Celta estrecha el cerco sobre Aleix Febas

A punto de cerrar otra exitosa campaña, el Celta comienza a dar pasos en firme en la composición de la nueva plantilla que Claudio Giráldez tendrá a sus órdenes en su segunda aventura europea. Uno de los objetivos más claramente definidos para reforzar el medio campo celeste es el pivote catalán del Elche Aleix Febas, futbolista muy del gusto del entrenador celeste que concluye contrato con su actual club el próximo 30 de junio.

La dirección deportiva celeste lleva meses trabajando en la incorporación de Febas, que acaba de completar una muy buena temporada con el Elche después de ser decisivo el pasado curso en el ascenso del cuadro ilicitano a Primera División. El club vigués pensaba en él como relevo de Fran Beltrán antes de la salida del madrileño al Girona en el último mercado de invierno.

La idea de club era incorporar a un mediocentro de características diferentes a Beltrán, con «buena conducción de pelota y capacidad para romper líneas» y lleva siguiendo a Febas desde hace mucho tiempo, con la idea de incorporarlo esta temporada aprovechando la finalización de su actual contrato con el conjunto franjiverde.

Pese a que el jugador ha despertado interés de varios equipos de Primera División, singularmente del Espanyol, el Celta es el ahora mismo el equipo mejor posicionado para hacerse con los servicios del centrocampista de Lleida. Su fichaje está «cerca», aunque «no cerrado», admiten en la Calle del Príncipe.

El fichaje de Aleix Febas cuenta con el pleno aval de Claudio Giráldez, que ambiciona una pieza de sus características para completar el puzzle del medio campo de cara a la temporada venidera.

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Aleix Febas (Lleida, 1996) se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, a las que llegó como infantil y fue uno de sus futbolistas destacados hasta su paso por el filial blanco que dirigía Zinedine Zidane. Posteriormente, en 2017, jugó una temporada en Segunda División cedido en el Zaragoza, pasó luego, también a préstamo, por el Albacete. En 2019, abandonó el Real Madrid para firmar cuatro temporadas con el Mallorca y disputó dos campañas y media en Primera División antes de ser cedido al Málaga. A la conclusión del curso firmó con el Elche, donde ha militado hasta la fecha con muy buen rendimiento, siendo clave en el último ascenso del cuadro ilicitano, que mañana se juega la permanencia en la última jornada contra el Girona en Montilivi.