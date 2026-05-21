Premio a la Europa League del Celta: Mingueza, en el once ideal, y dos goles celestes entre los mejores

Al Celta le toca ahora recoger los frutos de una temporada europea que ha regalado noches que quedarán en la memoria del celtismo. La Europa League bajó ayer el telón con una contundente victoria del Aston Villa en la final ante el Friburgo, precisamente el verdugo de los vigueses en cuartos de final, y la UEFA no se olvidó del equipo de Claudio Giráldez a la hora de repartir sus reconocimientos individuales.

El club vigués, que se coló entre los ocho mejores de la competición después de una aventura cargada de grandes citas —con la gesta de Lyon como una de esas páginas que no se borrarán—, aparece representado en el once ideal del torneo. El elegido es Óscar Mingueza, uno de los futbolistas más importantes del Celta en su regreso a Europa.

El defensa catalán recoge así un testigo muy especial: el de Sergio Álvarez, incluido también en el once ideal de la Europa League en la temporada 2016-2017, cuando aquel Celta de Berizzo se quedó a un suspiro de la final de Estocolmo. Nueve años después, otro céltico vuelve a encontrar sitio entre los mejores de la competición.

Mingueza acumuló 731 minutos en Europa y fue una pieza de enorme valor por su versatilidad. Jugó como carrilero por ambos costados, alternó alturas e incluso ocupó de manera puntual una posición en el doble pivote frente al Lille. Además, firmó una asistencia en Balaídos ante el PAOK, en la fase de grupos. Todo un honor para el zaguero, que este fin de semana jugará el que probablemente sea su último partido como celeste al no haber renovado.

El once ideal lo completan Dibu Martínez, Víctor Gómez, Ginter, Morato, Eggestein, McGinn, Rogers —también nombrado MVP del torneo—, Antony, Buendía e Igor Jesus. El premio a jugador revelación fue para Johan Manzambi, del Friburgo.

Noticias relacionadas

La huella celeste también aparece entre los diez mejores goles del campeonato. Por partida doble. La UEFA incluyó la volea de Jones El-Abdellaoui ante el Ludogorets, un tanto precioso aunque insuficiente en Bulgaria, y la extraordinaria trivela de Fer López frente al Estrella Roja. El canterano, en el partido de su regreso tras confirmarse su cesión hasta final de curso, dibujó desde la frontal un golpeo imposible con el exterior de su zurda. Entre los tantos elegidos también figura uno desde el centro del campo del canterano Miguel Rodríguez, ahora en las filas del Utrecht. El redondelano sorprendió al portero del Betis con un zapatazo desde la larga distancia.