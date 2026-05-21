Balaídos quiere superar los 380.000 aficionados en la Liga

El Celta advertía días atrás que se habían agotado las entradas para la visita del Sevilla, por lo que se espera que Balaídos reúna a unos 22.000 espectadores en el partido de Liga que pone el punto final a la temporada. Con ese aforo, el estadio vigués despediría el curso superando la barrera de los 380.000 espectadores en las diecinueve jornadas del campeonato regular. Esa cifra supondría al segunda mejor de la última década, desde el ascenso a Primera División en 2012. Y este destacado apoyo de la afición se produce con un estadio con una grada menos, la de Gol, que se encuentra en plenas obras de reconstrucción para que el coliseo vigués vuelva a superar los 30.000 asientos. El récord de asistencia de los últimos tiempos en una temporada se alcanzo el año pasado, con 405.801 espectadores.

Estos datos reflejan el crecimiento incesante del celtismo, al que el club no puede dar respuesta a su demanda de abonos hasta que concluyan las obras. A ello se añade la apuesta de los dirigentes célticos por evitar asientos vacíos durante los partidos con la puesta en marcha de la campaña de cesión de abonos. Los socios ceden su plaza y se llevan una parte de lo recaudado por la venta de ese asiento. De hecho, la media de asistencia a Balaídos ha ido en aumento y este año vuelve a rozar los 20.000 espectadores. A falta del partido ante el Sevilla, esa media ya alcanza los 19.957, con lo que es muy probable que se supere la barrera de los veinte mil.

El curso pasado, en el que la grada de Gol estuvo abierta hasta las últimas jornadas del campeonato, Balaídos estableció una marca de 21.504 espectadores en cada una de las 19 jornadas de un campeonato en el que el Celta resurgió bajo la batuta de Claudio Giráldez hasta alcanzar una plaza europea.

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La campaña anterior, con Benítez y Giráldez, la media de espectadores fue de 20.039, una cifra que seguramente se superará el sábado. Ese día, el club organiza una nueva Xuntanza, con una fiesta animada por los grupos Varacuncas (13 horas), Dirty Suc (15:30), Festicultores (16:15) y Baiuca (17:30).