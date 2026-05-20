El coloso de Bucarest

Con 48 goles encajados en 37 jornadas se presenta Andrei Radu (Bucarest, 29 de mayo de 1997) al último partido de la Liga, en la que el guardameta rumano aparece como el sexto con más paradas del campeonato. Además, ese registro también le sitúa como el tercero con menos goles encajados en una campaña con el Celta desde 2013, tras el último ascenso a la máxima categoría. Radu se sitúa por detrás de Matías Dituro en el curso 2021-22, con 43 tantos recibidos, y de Sergio Álvarez en la 2014-15, con 44. Su buen estreno en Vigo le ha convertido en uno de los candidatos al céltico más destacado de una temporada que el sábado cerrará el equipo vigués ante el Sevilla y en la que el Celta ya se ha asegurado su participación europea por segundo año consecutivo tras alcanzar los cuartos de final en la Liga Europa.

Como ocurriera hace cuatro años con el argentino Dituro, el actual portero titular del Celta está a un paso de disputar todos los minutos del campeonato liguero, en el que presenta unos buenos registros, con una media de 1,29 goles por partido que le llevan hasta los 48 tantos encajados. Esto le convierte en el tercer mejor guardameta del equipo vigués en cuanto a goles recibidos en todo un campeonato, aunque le resta un partido para cerrar su primer año en Vigo, a donde llegó después de una buena temporada en el Venecia, tras una larga vinculación con el Inter de Milán. El Celta había apostado por el rumano después de que Vicente Guaita pusiese punto y final a su breve etapa en el equipo vigués. El trabajo de seguimiento de Radu había sido exhaustivo por parte de los técnicos celestes, que avalaron su contratación y el club le firmó un contrato por cuatro años, hasta junio de 2026, tras conseguir la carta de libertad en Italia.

Al buen trabajo entre los tres palos, Radu añade un gran carisma y las celebraciones de las victorias haciendo el pino, posado que ya forma parte de la idiosincrasia del Celta. Es más, se ha convertido en un ritual que imitan guardametas de la cantera y aficionados en las fotos grupales. «Ha acabado haciendo el pino, así que entiendo que está bien o no, no sé. No sé si forma parte de algo coherente o no, él lo ha acabado haciendo. Es un animal y tiene ganas de competir», señalaba Giráldez sobre su guardameta tras sufrir un golpe en un dedo durante un partido ante el Levante. Los problemas físicos solo le impidieron competir en dos jornadas europeas, ante el Dinamo de Zagreb y el Ludogorets. La Copa del Rey fue para Iván Villar, que se ha pasado la temporada en blanco en la Liga, en la que el rumano aparece en la sexta plaza con más paradas realizadas. Le contabilizan 111 al céltico, frente a las 148 de Escandell (Oviedo), las 133 de Dmitrovic (Espanyol), las 119 de Ryan (Levante), las 116 de Gazzaniga (Girona) y las 113 de Soria (Getafe). También figura como uno de los seis guardametas de Primera División que puede completar las 38 jornadas, como Unai Simón (Athletic Club), Remiro (Real Sociedad), Sivera (Alavés), Dmitrovic (Espanyol) y Soria (Getafe). En el Celta, repetirá en este 2026 el pleno de partidos que también alcanzaron Dituro y Sergio Álvarez en 2022 y 2015, respectivamente.

La pasada jornada en San Mamés, Radu fue el más destacado de su equipo ante un Athletic Club que realizó 27 disparos y solamente en uno pudo superar al guardameta céltico, que el pasado octubre recibió el premio al jugador del Celta más destacado de ese mes. El galardón lo recogió días después de conseguir su primera portería a cero en la Liga (ante el Alavés). en la que acumula 9. La última la consiguió en el Metropolitano, en la primera victoria de los célticos en el coliseo rojiblanco, y después de lucirse en un remate complicadísimo del noruego Sörlot.

En su primer año en el Celta, Radu valora el papel de su entrenador, Claudio Giráldez: «Me gusta mucho porque es como un padre. Maneja muy bien al grupo, sobre todo con los chavales de la cantera. Para nosotros es importante la tranquilidad mental, y Claudio la transmite».

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El buen trabajo realizado desde el comienzo de la temporada en Vigo facilitó el regreso de Andrei Radu a la selección de Rumanía, de la que llevaba ausente un par de años. Desde octubre de 2025 no ha faltado a ninguna de las citas con su país. El reconocimiento de sus paisanos le ayudó a afianzarse como guardameta en la Liga con el Celta, en el que tuvo un comienzo irregular en la pretemporada, hasta el punto de abrirse un debate entre la afición sobre si sería necesario buscar otro guardameta para afrontar una temporada con tres competiciones y la ilusión de volver a Europa nueve años después de alcanzar las semifinales del segundo torneo continental. Pronto quedaron zanjadas las dudas sobre las condiciones técnicas de un guardameta que en su primer año en Vigo se ha erigido en el coloso de Bucarest, aunque ofreciendo una imagen invertida, haciendo el pino cada vez que el Celta gana.