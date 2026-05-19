Lista abierta para el adiós en Balaídos

Este año toca despedir la temporada en Balaídos, como hace dos ocurrió ante el Valencia. En esta ocasión, el Celta jugará el sábado que viene el último partido del curso ante el Sevilla, una cita en la que la afición podrá despedirse de jugadores que no continuarán en el club. Ese es el caso de Joseph Aidoo, Franco Cervi y Mihailo Ristic, cuyos contratos llegan a su fin el próximo 30 de junio y el club ha decidido no renovarlos. Otros tres futbolistas de la plantilla que dirige Claudio Giráldez tienen pendiente responder a la oferta de renovación que les presentó el club: Iago Aspas, Marcos Alonso y Óscar Mingueza, aunque este último ha manejado mejores ofertas económicas del extranjero y esperará al cierre de la campaña para anunciar su nuevo destino. Y el otro caso es el de Fer López, que concluye su cesión y tendrá que regresar al Wolverhampton pero el Celta espera contar de nuevo con él la temporada que viene.

El celtismo asumió hace tiempo que Aidoo cerraría en este mes de mayo su etapa de siete años en el Celta, al que llegó procedente del Genk belga a cambio de 8 millones de euros. Lo mismo ocurre con Cervi y Ristic. Ambos, procedentes del Benfica, concluyen una gris etapa en Vigo. Ninguno de los tres se espera que Giráldez les conceda la oportunidad de despedirse del celtismo desde el terreno de juego, pues apenas han jugado durante esta temporada.

La expectación de la afición del Celta se centra en conocer la decisión que tomen Iago Aspas y Marcos Alonso. El capitán reconocía tras el empate en San Mamés que esta semana se reunirá con el club antes de anunciar la decisión de si prolongará un año más su extraordinaria carrera que ya le ha convertido en el jugador más importante en la centenaria historia del club celeste. «Esta semana comeré con la presidenta y Garcés, y tomaremos una decisión juntos. Las ganas de seguir se demuestran en el campo y mientras el futbolista se sienta partícipe va a seguir disfrutando siempre», comentaba Aspas el domingo pasado desde Bilbao.

Otro de los jugadores que despierta más interés entre la afición del Celta es Marcos Alonso. El veterano zaguero ha firmado dos excelentes temporadas en Vigo. El Celta le ofrece la posibilidad de disputar una nueva competición europea por decimotercera temporada consecutiva en su larga y exitosa carrera deportiva. A sus 35 años, Alonso medita si prolongar su carrera un poco más. El madrileño se encuentra cómodo en Vigo, donde es una de las referencias en un vestuario plagado de canteranos, y cuenta con toda la confianza del entrenador. El celtismo confía en que en los próximos días anuncie que continuará un año más ejerciendo como central izquierdo en un equipo que se ha asegurado una plaza en la Conference League y que está a un punto de repetir en la Europa League, en la que este curso alcanzó los cuartos de final.

La continuidad de Mingueza es muy improbable, pese a los intentos del club y el entrenador de convencer al zaguero catalán de que continue en Vigo, donde alcanzó su mayor rendimiento, que incluso le llevó a la selección española en varias ocasiones. El exbarcelonista, sin embargo, parece decidido a aprovechar la oportunidad de firmar un gran contrato, después de cumplir la semana pasada 27 años, teniendo en cuenta el interés que ha despertado en clubes ingleses e italianos. Tras su llegada a Vigo, en el verano de 2022 procedente del Barcelona, el futbolista catalán cerrará su etapa en el Celta el próximo sábado en un Balaídos que ha valorado su calidad técnica.

Y ese partido ante los sevillistas (21 horas) también pondrá punto y final a la cesión de Fer López por parte del Wolverhampton. El centrocampista vigués tendrá que regresar a Inglaterra. Su club, que ha descendido a la segunda división inglesa (Championship), tendrá que decidir sobre el interés del Celta por contar de nuevo con el jugador para la temporada que viene. El verano pasado, el club inglés desembolsó 23 millones de euros por una de las perlas de A Madroa, que apenas contó para los entrenadores que tuvo hasta enero. Entonces el Wolves aceptó que el vigués jugase a préstamos en Balaídos hasta el próximo 30 de junio. En principio, el partido ante el Sevilla será una oportunidad para que el celtismo pueda despedirse de Fer López, a la espera de lo que le depare el futuro inmediato al jugador.

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La última jornada de la temporada en el coliseo vigués se registró hace dos años ante el Valencia. Entonces, la afición dijo adiós al canterano Kevin Vázquez y al peruano Renato Tapia, aunque el club tardó semanas en hacer pública la desvinculación con ambos. Esto podría repetirse en esta ocasión, aunque ya es seguro que Aidoo, Cervi y Ristic no continuarán en el Celta el curso que viene. Lo mismo ocurrirá con Mingueza, aunque el club mantiene la esperanza de renovar al catalán. Las incógnitas tienen como centro de atención a Aspas, Marcos Alonso y Fer López. Tampoco se descartan más bajas durante el verano que viene debido a la necesidad del club de reducir una plantilla que alcanzó las 28 unidades. La lista de despedidas en Balaídos para este sábado permanece abierta.