Fiesta del Celta en Balaídos antes del partido contra el Sevilla con Baiuca, Dirty Suc, Festicultores y Varacuncas

Un año de sobresaliente merece una fiesta de fin de curso a la altura de las circunstancias. El Celta ha preparado para este sábado una gran celebración en los alrededores del estadio de Balaídos para festejar el gran año que ha hecho el equipo y la clasificación matemática para competiciones europeas por segunda temporada consecutiva. Será un auténtico maratón de diversión, que comenzará a las 12.30 horas y se prolongará más allá del partido contra el Sevilla, que comenzará a las 21.00 horas y en el que el conjunto de Claudio Giráldez tratará de conseguir la matrícula de honor certificando su presencia en la próxima Europa League.

El plato fuerte de la velada será musical. En los aledaños del coliseo vigués actuarán Baiuca, Dirty Suc, Festicultores —que repiten respecto al año pasado— y Varacuncas. «Una muestra del compromiso del club con aquellos artistas que, desde siempre, llevaron con orgullo el sentimiento celeste por bandera», detalla el club olívico. Toda esta verbena vendrá aderezada con un montón de actividades para toda la familia y con una amplia oferta gastronómica para que nadie se quede hambriento (o sediento).

La previa dará el pistoletazo de salida a las 12.30 horas, con la apertura de la zona de restauración, donde 15 puestos de comida gestionados por las peñas celtistas ofrecerán platos para todos los gustos: churrasco, pulpo, choripanes…

Los más pequeños también serán protagonistas de esta gran fiesta. Durante toda la jornada podrán disfrutar de actividades como fútbol 3×3, chutómetro, billar fútbol, portero giratorio, soccer bowling, head jump challenge o futbolines, pensadas para todas las familias celtistas.

Tras la gran previa, a las 19.45 horas, se abrirán las puertas de Balaídos para dar paso al último encuentro de la temporada. Un partido que no acabará con el pitido final. El club quiere invitar a todo el celtismo a permanecer en sus localidades al término del partido para vivir un fin de fiesta muy especial dentro del templo celeste. «Que nadie marche», pide el Celta en sus redes sociales.

Entradas agotadas

El contexto deportivo convierte la fiesta en algo más que una reunión de fin de curso. Balaídos ha agotado todas sus localidades para el duelo ante el Sevilla, en el que el Celta necesita sumar al menos un punto para no depender del resultado del Getafe y asegurar su billete para la Liga Europa. El club celeste ya celebró el lleno con un mensaje a su afición: «Juntos lucharemos para conseguir la Europa League».

El equipo de Claudio Giráldez llegará así arropado por un estadio lleno y por una previa que teñirá Balaídos de celeste.

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La cita ante el Sevilla, ya con la permanencia asegurada, cerrará una temporada en la que el Celta tiene en su mano regresar a esa competición europea, con el empuje de una afición que volverá a convertir el entorno del estadio en el primer escenario del partido.