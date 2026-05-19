Filatelia
Correos «sella» el centenario del Celta con el último objeto para coleccionistas
La empresa pública pone en circulación hoy el timbre conmemorativo de la efeméride con un valor de 4 euros
La tirada de 65.000 ejemplares incluye los siglos de vida de Real Oviedo, Rayo Vallecano y Real Murcia
Hay paquetes y cartas que llegan con retraso y otra vez son los propios sellos los que lo hacen. Correos culminó este martes 19 de mayo el centenario del Celta de Vigo con la emisión de una estampa conmemorativo de dicha celebración. La puesta en circulación de la misma llega casi tres años años después de que se cumpliera la efeméride.
El motivo es que la emisión se ha incluido en la serie «Deportes» al incluir la conmemoración de otros tres clubes con un siglo de vida: el Real Oviedo S.A.D. (1926-2026), el Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. (1924-2024), el y el Real Murcia C.F. (1919-2019). El sello tiene formato de hoja bloque (105,6 x 79,2 mm horizontal) y autoadhesivo.
Su valor es de 4 euros y la tirada consta de 65.000 ejemplares en total. Estará disponible en las oficinas postales de Correos y también online en Correos Market. Puede adquirirse además contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.
Desde la empresa pública de mensajería se destaca que «a lo largo de su historia ha sido ejemplo de 'afouteza', contando a día de hoy 43.000 abonados y miles de seguidores repartidos por todo el mundo». A su vez se ha lanzado un sobre sobre el primer día dedicado al Celta en el que se incluye un logo estampado.
Cupón de la ONCE
El cupón de la ONCE del miércoles 23 de agosto de 1923 celebró los ‘100 años de afouteza e corazón’ del Celta con un diseño especial. En total fueron 5 millones de cupones difundirán la valentía y el coraje de este equipo, que ya se pueden adquirir a través de los vendedores de la ONCE y en los puntos de venta autorizados, tal y como explican desde la entidad.
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