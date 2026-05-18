Un punto en la trinchera para sellar la Conference

La visita de un Sevilla ya libre de todo peligro a Balaídos determinará en la jornada postrera si el conjunto de Giráldez repite plaza en la Europa League o afronta su primera aventura en la Conference, competición para la que ya tiene plaza segura con el punto obtenido en San Mamés. La derrota del Getafe en el campo del Elche se la puso en bandeja, pero el cuadro de José Bordalás tiene el golaverage ganado a los celestes, que necesitan al menos puntuar el sábado en Balaídos para celebrar su segunda presencia consecutiva en la segunda competición continental.

No fue el de la despedida del gran Ernesto Valverde del banquillo de San Mamés precisamente un partido para recordar. El Athletic no brilló en el juego y mucho menos lo hizo el Celta, que tuvo el acierto de encontrar muy pronto el gol en un robo en tres cuartos de cancha de Moriba y el arrojo de defenderlo en la trinchera, achicando agua de principio a fin, con pocas noticias más allá de la línea divisoria del campo. Llega a este final del curso el equipo vigués justo de gasolina tras una campaña agotadora que concluirá el venidero sábado con 55 partidos.

A falta de fútbol, si quiera para armar con algo de sentido alguna contra, el Celta ofreció seguridad en bloque bajo –el equipo se ha venido echando inevitablemente hacia atrás en estas últimas jornadas- y buenas prestaciones defensivas para sujetar a un rival que ofreció más sensación de peligro que verdadero daño: 27 remates, 9 entre palos, y 8 paradas de Radu, de nuevo el mejor de los celestes. El Celta apenas ensayó un par de veces el disparo.

Gol al primer disparo

No pudo empezar mejor el partido para el Celta, que en el minuto 4 ya iba por delante en el marcador. Ilaix Moriba aprovechó la falta de tensión de Jaureguizar para robar en tres cuartos de cancha y tocar al interior del área hacia la carrera de Williot, que definió de maravilla con poco ángulo. Aunque el control de la pelota se le fue algo largo, el sueco tuvo la virtud de armar en posición complicada un duro disparo ante el que nada pudo hacer Unai Simón. Cinco goles suma ya en la competición doméstica el joven extremo (2 al Real Madrid, 2 al Athletic y 1 al Valencia) y y todos han reportado puntos al Celta.

El gol de Williot, actuando esta vez desde el inicio, fue uno de los dos disparos del Celta entre los tres palos. El otro llevó la firma de Fer López, que en los minutos finales del primer tiempo probó fortuna desde la frontal con un lanzamiento sin veneno que el portero del Athletic se embolsó sin inmutarse.

Defensa a ultranza

Sin ideas para combinar y muy escasa fluidez en el juego para salir de la presión alta a la que continuamente lo sometió el Athletic, el Celta cifró su suerte al rigor defensivo, como hace un par de jornadas en el Metropolitano. El partido fue, de hecho, bastante parecido al que jugó contra el Atlético de Madrid, con la diferencia de que el equipo celeste marcó esta vez el principio y no al final y no pudo evitar que entre el aluvión de disparos que sufrió Radu el Athletic acabase encontrando el empate en una acción por banda mal defendida que Iñaki Williams embocó en el vértice el área pequeña tras recibir un buen centro desde la izquierda de Yuri.

Yoel y Carreira

La solidaridad defensiva fue el mejor, casi el único, argumento del Celta desde que Williot abrió el marcador. El equipo respondió en las ayudas, rara vez perdió la marca y sobrevivió en general sin conceder grandes ocasiones al acoso del rival.

En el buen desempeño defensivo general, destacaron Marcos Alonso (nada raro), Yoel Lago y Sergio Carreira. Especialmente reconfortante fue el buen partido del mondericense, que encadenó su sexta titularidad consecutiva con una paulatina pero constante escalada en el rendimiento en partidos de mucha dificultad. Severamente criticado en los primeros partidos en que suplió a Starfelt, con solo 22 años y muy poca experiencia en Primera División, Yoel ha demostrado en el último mes y medio un crecimiento espectacular que lo convierte e una pieza muy interesante de cara al futuro. Mayor ha sido la progresión esta temporada de Carreira, un chico que rinde con gran regularidad en ambas bandas y defiende (cada vez mejor) con tanta regularidad como ataca.

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Fer López, mejor como «10»

Las lesiones en el eje de la línea medular han propiciado la reconversión de Fer López a la posición de pivote. Giráldez lo ve como «8» tanto como «10» y lo cierto es que el canterano ha aprendido en estas últimas jornadas ha realizar un oscuro trabajo sin balón. El problema es que, privado de la pelota y en una posición tan retrasada ,el Celta rara vez aprovecha su claridad en el último pase o su contundencia en el disparo, que son sus mejores armas.