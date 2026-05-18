Objetivo Europa League: entradas agotadas y diez horas de fiesta en Balaídos para calentar el Celta-Sevilla
Se convoca al celtismo este sábado 23 de mayo, de 11.00 a 21.00 horas, en los aledaños del estadio, donde ya se ha colgado el cartel de «no hay billetes» para el último partido de Liga
El celtismo ya empieza a jugar el Celta-Sevilla. Las peñas han convocado para este sábado 23 de mayo una fiesta de fin de temporada en Balaídos como previa al último partido de Liga, una cita marcada en rojo por la posibilidad de sellar la clasificación para la Europa League.
Los de Giráldez ya han ha sellado su regreso a las competiciones europeas, con la clasificación para la Conference League en el bolsillo, pero quieren más y tratarán de lograrlo en ese último encuentro de la temporada que se disputará a las 21.00 horas en ABANCA Balaídos.
La convocatoria anima a la afición a reunirse durante toda la jornada en la zona de fiesta del estadio. El cartel anuncia horario de 11.00 a 21.00 horas, puesto en Balaídos, bebida y bocadillos, y un llamamiento directo: «Ven a celebrar con nosotros. Hala Celta». Será, por tercer año consecutivo, una previa festiva impulsada por el celtismo organizado para calentar el ambiente antes del cierre del campeonato.
Entradas agotadas
El contexto deportivo convierte la fiesta en algo más que una reunión de fin de curso. Balaídos ha agotado todas sus localidades para el duelo ante el Sevilla, en el que el Celta necesita sumar al menos un punto para no depender del resultado del Getafe y asegurar su billete para la Liga Europa. El club celeste ya celebró el lleno con un mensaje a su afición: «Juntos lucharemos para conseguir la Europa League».
El equipo de Claudio Giráldez llegará así arropado por un estadio lleno y por una previa que pretende teñir Balaídos de celeste desde la mañana.
La cita ante el Sevilla, ya con la permanencia asegurada, cerrará una temporada en la que el Celta tiene en su mano regresar a esa competición europea, con el empuje de una afición que volverá a convertir el entorno del estadio en el primer escenario del partido.
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