Todo lleva a la Europa League

El Celta celebra hoy la clasificación europea aunque le falta por saber aún su puerta de embarque: si va a hacerlo por la Europa League o se estrenará en la Conference. Todo depende de lo que suceda en la última jornada que afrontará el sábado ante el Sevilla (21:00 horas, salvo improbable cambio de la Liga).

Las cuentas del Celta son bien sencillas y todas llevan a la Europa League, la segunda competición continental y en la que esta temporada los de Claudio Giráldez alcanzaron los cuartos de final. Al equipo vigués les llega con un simple punto ante este Sevilla que ayer certificó matemáticamente la permanencia para asegurar su plaza en la Europa League. Llegarán por lo tanto a Balaídos sin nada en juego (lo que no es garantía de nada) y se enfrentarán a un Celta que prevé vivir una de sus grandes noches en los últimos años.

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Pero en caso de que tropiecen contra los sevillanos, los de Giráldez aún tendrán otra forma de certificar la sexta plaza y es que su rival directo, el Getafe, no sea capaz de conseguir la victoria en esta última jornada. El conjunto de Bordalás recibe en el Coliseum al Osasuna que aún no tiene garantizada la permanencia y tiene que ir al campo del equipo del sur de Madrid con el objetivo de puntuar para evitar que una extraña carambola le pueda dar un inesperado disgusto en esa última jornada. No pueden permitirse «alegrías» de ninguna manera, lo que es un «colchón» extra para el Celta de cara a esa última jornada. La semana va a ser intensa, pero el equipo vigués tiene ahora mismo todo en su mano para repetir por segunda temporada consecutiva en esta Europa League donde tan buena experiencia acaba de vivir. Promete volver. Falta ponerle el sello definitivo.