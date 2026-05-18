Javi Rodríguez: «Es un orgullo para el club y la ciudad»

Javi Rodríguez no ocultaba su felicidad al destacar frente a los micrófonos de DAZN la dificultad que supone lograr dos clasificaciones consecutivas para disputar competición europea para un equipo como el Celta: «Hay dar el valor que se merece a estar dos años seguidos en Europa con este club que hace años estaba peleando para no descender. Jugar dos años Europa es un orgullo para nuestro club y para la ciudad. Hemos venido aquí a ganar»