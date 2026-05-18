Injusta emoción para el Fortuna

0 CELTA FORTUNA: Marcos, Anxo, Meixús, Ribes (Arcos, min.62), Gavián, Capde (Dela, min.80), Hugo Burcio, Joel López (Oliveras, min.71), Antañón (Kybet, min.80), Somuah (Jorge, min.71) y Hugo González. 1 LUGO: Marc Martínez, Yago Rodríguez (Gabriel Santos, min.87), Amo, Garriz, Diego Caballo, Balcedo, Álex Balboa, Kevin Presa (Samames, min.57), Aday (Borja Sánchez, min.72), Lago Junior (Chus Alba, min.57) y Unzueta (Nico Reniero, min.72). GOL: 0-1, min.93: Reniero.

El filial céltico tendrá que esperar hasta la última jornada, en la que le valdrá igualar lo que haga el Zamora o incluso perder y que su rival gane siempre y cuando ambos resultados sean por la mínima. Porque el Celta Fortuna, tras una primera parte para olvidar de ambos equipos, hizó méritos de sobra para haber ganado y asegurado su segunda plaza pero vio cómo el Lugo, en la prolongación, le quitaba incluso el punto que le hubiera servido para conseguir el objetivo.

Los cuarenta y cinco minutos iniciales no pasarán seguro a la historia de la gran temporada del conjunto de Fredi Álvarez. Con escaso ritmo y sin apenas llegadas a ninguna de las dos áreas, los dos porteros fueron meros espectadores de esta primera toma de contacto, en la que el respeto y el miedo se impusieron a las ganas de ganar.

Los vigueses regresaro tras el descanso con una marcha más, conociendo más que probablemente el gol que daba momentáneamente el triunfo al Zamora.

Joel López persigue a un rival en el encuentro de ayer en Balaídos. / FDV

La presión arriba era mucho más intensa y las ocasiones empezaron a sucederse. La primera llegó ya en la primera acción nada más reanudarse el choque. Y fue clarísima. Porque Hugo González encontró el espacio para dejar a Somuah mano a mano ante Marc. Sin embargo, el meta lucense le ganó la partida al delantero céltico deteniendo su lanzamiento para evitar el tanto.

Marc volvió poco después a salvar a los suyos con una pierna milagrosa para interceptar un pase atrás de Capde que Somuah esperaba para empujar a la red.

El propio Somuah lo intentó en la siguiente jugada con un disparo desde la frontal que atrapó sin excesivos apuros el portero del Lugo.

Hugo González rozó el tanto hasta en tres ocasiones seguidas. En la primera, la más clara, remató fuera un medido centro raso de Antañón cuando casi se cantaba el tanto. La siguiente fue un lanzamiento de falta que Marc desvió a saque de esquina. Y tras ese córner, el balón volvió al propio Hugo, que buscó una diagonal para llegar a la frontal y sacar un tremendo disparo que, con el portero visitante ya batido, se estrelló en el larguero.

El filial seguía llevando la iniciativa pero las ocasiones ya no eran tan claras. Además, la noticia del empate del Cacereño coincidía curiosamente con el primer aviso de un Lugo que en toda la segunda parte apenas había cruzado el medio campo. Fue a punto de cumplirse el minuto noventa, en una contra en la que Chus Alba encontró muy a Borja Sánchez, quien obligó a Marcos a emplearse a fondo para desviar a córner.

El Celta Fortuna contestó con una buena llegada por la derecha de Dela y un centro aún mejor que Hugo González sólo llegó a rozar pero no lo suficiente para enviar la pelota al fondo de la portería.

Y con el partido agonizando, un balón perdido por Burcio, en el que los locales reclamaron falta, permitió al Lugo encontrar en profundidad a Reniero, quien se sacó de la manga una increíble vaselina para superar la media salida de Marcos y poner el balón en la escuadra.

Noticias relacionadas

Ya no quedaba tiempo para casi nada aunque los vigueses encontraron una última falta con la que soñar y que llegó acompañada de la noticia del 1-2 y la victoria del Cacereño sobre el Zamora, lo que minimizaba los daños. Pero el lanzamiento de Hugo González se estrelló en la barrera y tocará pelear en la última jornada para certificar la segunda plaza.