Claudio: «Tenemos un vestuario por encima de nuestras posibilidades»

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, manifestó tras lograr en San Mamés el billete para competir en Europa la próxima temporada después de empatar frente al Athletic Cub (1-1) que «tenemos un vestuario que juega por encima de sus posibilidades».

«El vestuario siente mucho esto, tenemos que ser positivos, pero también humildes en lo que somos», añadió en este mismo sentido. «Hemos sacado un punto de aquí que nos da ese pase histórico, tengo que dar la enhorabuena a los jugadores por una temporada de unión y de ir madurando», añadió en la sala de prensa de San Mamés.

En opinión de Giráldez, el éxito del Celta pasa por «cómo somos dentro del vestuario, por cómo nos entendemos, cómo nos comunicamos». «Ha habido momentos muy buenos, otros muy malos, pero la gente se ha mantenido compañera, ayudando, y esa es una de las claves del éxito», incidió.

El técnico de Cans hizo hincapié en que «somos un club pequeño que nos queremos colar entre los grandes el mayor número de años posible», al mismo tiempo que recalcó que «es importante que mantengamos la humildad y la consciencia de qué club somos y de qué club queremos ser» para «estar en otro escalón».

De cara a la última jornada, Giráldez avanzó que «vamos a ir a por la Europa League, no vamos a jugar el partido en jugar la Conference, y para eso hay que ganar delante de nuestra gente», con la que asegura tener «una deuda en los últimos partidos».

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El preparador celeste confía igualmente en que el billete europeo «ayudará a la continuidad de Iago Aspas, pero esa es mi opinión». «Él se ve bien, feliz, disfrutando mucho este año, ojalá estar en Europa un año más sea una motivación añadida para él», deseó.