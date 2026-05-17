Europa, a tiro de piedra

El Celta apura otra brillante temporada decidido a aguar la fiesta de despedida de Ernesto Valverde con un triunfo en San Mamés que certifique su clasificación para la Conference y acerque al grupo de Claudio Giráldez a una nueva participación en la Europa League, que los celestes podrían celebrar ya esta jornada si derrotan al Athletic y el Getafe no gana en su visita al campo del Elche.

Aunque un empate bastaría para cumplir en el objetivo de repetir plaza en el continente, el equipo vigués quiere acompañar su récord de puntuación como visitante con un noveno triunfo a domicilio en La Catedral que completaría una proeza, la de repetir clasificación europea, que hasta el momento solo ha conseguido Víctor Fernández. Será un choque «especial» para Claudio Giráldez por la admiración que siente hacia el emblemático técnico rojiblanco, pero en el que no habrá la menor concesión al rival. «Planteo los partidos para ganarlos, no sé hacerlo de otra manera», ha sentenciado el preparador celeste, cuyo único objetivo en esta recta final del campeonato es «hacer 6 puntos y para eso hay que ganar en San Mamés».

Giráldez cuenta para el choque con las consabidas bajas por lesión de Miguel Román y Carl Starfelt, pero recupera a Matías Vecino, ya recuperado de la lesión en el aductor derecho que le hizo perderse los últimos cuatro partidos. Al refuerzo del uruguayo en medio campo, hay que sumar la plena recuperación de Ilaix Moriba, quien no tuvo minutos la pasada jornada en Balaídos contra el Levante debido a molestias musculares. Moriba apunta, de hecho, al once, donde previsiblemente formará pareja con Fer López en el eje de la línea medular, relegando a Hugo Sotelo al banquillo.

Se esperan, como de costumbre, novedades en la formación inicial de Giráldez. Una de ellas podría ser el retorno de Óscar Mingueza en el que puede ser uno de sus últimos partidos como celeste, ya que el barcelonés ha ido dando largas a la oferta de renovación que el Celta le ha presentado hace meses y a estas alturas de la temporada no se albergan demasiadas esperanzas de que pueda continuar.

La disposición en el campo del catalán dependería de si es Carreira y Javi Rueda el elegido para ocupar el flanco contrario, a la derecha si Giráldez optase por el vigués o a la izquierda si el estratega céltico se decide por el malagueño.

No parece que vaya a haber más cambios en una defensa condicionada de nuevo por la ausencia de Carl Starfelt y a la que apunta de nuevo el trío de centrales que el preparador céltico ha venido empleando en los últimos cinco partidos: Javi Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso.

Por lo que respecta al frente ofensivo, también se esperan novedades. No parece que Aspas, a quien Giráldez ha venido empleando mayoritariamente esta temporada como revulsivo, vaya a repetir, aunque sí apunta a ello Jutglá, autor de un doblete frente al Levante y probablemente el atacante más en forma del Celta en este final de curso. El artillero catalán ocuparía previsiblemente el flanco derecho del ataque, dejando a Borja Iglesias, que retornaría al once, la posición de delantero centro.

La principal duda es si el trío atacante lo completaría Williot Swedberg, como en el Metropolitano, o el preparador céltico volverá a dar la alternativa a Hugo Álvarez en el costado izquierdo. Giráldez ha convocado a 26 futbolistas, todos los disponibles, con lo que hoy tendrá que realizar tres descartes.

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El Athletic Club, mientras, tratará de apurar sus últimas opciones de meterse en la Conference League en un duelo especialmente emotivo por la despedida del banquillo de San Mamés del que muchos consideran el mejor entrenador de la historia del club. El equipo quiere brindar al insigne técnico y a Íñigo Lekue, que se retira, una despedida a la altura y un triunfo que lo reconcilie con la grada en una decepcionante temporada en casa. Valverde cuenta también con algunas bajas importantes, significativamente la de Nico Williams, lesionado en el último partido contra el Espanyol, pero también las de Oihan Sancet, Unai Egiluz, además de las dudas de Dani Vivian y Yuri Berchiche.