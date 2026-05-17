Europa ya está aquí; falta la matrícula final

El Celta de Giráldez entra en la historia al conseguir disputar competición continental por segundo año consecutivo, algo que solo había conseguido Víctor Fernández. Con su empate en San Mamés (1-1) frente al Athletic Club se garantiza al menos participar en la próxima edición de la Conference y deja encarrilada la clasificación para la Europa League. El club vigués repetirá en la segunda mejor competición de la UEFA sumando al menos un punto más que el Getafe en la última jornada, en la que el Sevilla visita Balaídos salvado y sin opciones de luchar por otro objetivo. La temporada ya es de sobresaliente, solo falta la matrícula por la que suspira Claudio y la afición.

Durante más de medio partido el Celta estuvo matemáticamente en Europa League gracias al tempranero tanto de Williot Swedberg. Pero los bilbaínos, en el día de la despedida de Ernesto Valverde, supieron reponerse al tanto del sueco y monopolizar el juego hasta que lograron el empate en la segunda parte.

Al igual que en el Metropolitano la semana pasada, los celestes marcaron en su único disparo a puerta del partido. Fue a los cinco minutos, gracias a una pérdida de Jauregizar en campo propio por la presión de Ilaix. El guineano asistió a Swedberg, que controló y con su siguiente toque fusiló a Unai Simón. A partir de ahí el Athletic dio un paso adelante y no dejó jugar con comodidad a los defensas del Celta, que no encontraban a los centrocampistas y buscaban con desesperación a Borja Iglesias y a Ferran Jutglà, que hoy no dieron soluciones. Ilaix Moriba y Fer López se centraron en tareas de contención y apenas encontraron oportunicades para lanzar a sus compañeros en ataque.

Así comenzó a llegar el carrusel de ocasiones de los leones. Unai Gómez fue el más peligroso, pero para desesperación de San Mamés su equipo no conseguía generar oportunidades claras y todos sus intentos terminaban o lejos de la portería o en los guantes de Radu.

Giráldez trató de tener más posesión en la segunda mitad introduciendo en el descanso a Óscar Mingueza, pero el Athletic mantuvo el pie sobre el acelerador y a los siete minutos de la reanudación un pase filtrado encontró a Yuri, que desde línea de fondo puso un balón perfecto a Iñaki Williams en el primer palo que el mayor de los hermanos envió a la red.

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El Celta trató de agitar el encuentro y renovar las energías de su trío atacante. Entraron primer Aspas y Durán y poco después Hugo Álvarez. Con ellos en el campo el Celta encontró algo de protagonismo, pero Unai Simón disfrutó de una segunda parte de lo más plácida. Iñaki Williams, con un chut desde la frontal pudo marcar el segundo para los rojiblancos que hubiese complicado la clasificación para la Europa League de los olívicos, y Hugo Álvarez remató al palo a falta de siete minutos justo antes de que el linier anulase la jugada por un fuera de juego de Pablo Durán que podría haber sido revisado si el Celta hubiese marcado.