Aspas: «Esta semana tomaremos la mejor decisión para mí y para el club»

Iago Aspas aseguró tras lograr de forma matemática la clasificación europea para el próximo curso con el punto cosechado en San Mamés que para su equipo «es un premio muy grande». Aunque de todos modos, lo más llamativo fue cuando se refirió a su futuro y la necesidad de saber si esta semana estamos ante su último partido como jugador del Celta o no. El moañés lo dejó todo pendiente de una conversación que mantendrá con Marco Garcés, director deportivo, y Marián Mouriño: «Esta semana quedaré a comer con la presidenta y Marco Garcés, tomaremos un café y decidiremos tanto lo mejor para mí como para el club, pondremos cada uno sus cartas y tomaremos la mejor decisión. Yo siempre he estado muy agradecido al club, a la presidenta que me han abierto siempre los brazos y esta semana tomaremos una decisión juntos». El delantero insistió en que «todavía no sé lo que haré. Lo hablaré con la familia, son muchos años, tengo tres hijos...pero también sigo disfrutando del día a día», añadió.

De vuelta al asunto de la clasificación europea, el delantero comentó que «creo que es la segunda vez en la historia del club, en sus cien años, que se consiguen dos temporadas seguidas en Europa, tenemos aún a tiro el premio gordo de poder volver a la Europa League, pero estamos contentos y felices», manifestó en declaraciones a Movistar+

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«Hemos jugado contra un equipazo que no va a Europa, por poner en contexto lo conseguido. Hemos llegado a cuartos de la Europa League, ojalá el año que viene la temporada sea parecida», deseó Aspas.