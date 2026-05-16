Giráldez: "Planteo los partidos para ganarlos"

El Celta buscará apuntalar mañana su clasificación europea con una victoria en San Mamés en un duelo marcado por la despedida de Ernesto Valverde del banquillo del Athletic Club. «Un punto en San Mamés nos da meternos en Europa un año más, que es nuestro primer objetivo, y vamos a tener que hacer 4 o 6 para estar en Europa League. Lo que tenemos que intentar es hacer los 6 y para eso hay que ganar en San Mamés. El resto dependerá de cada jornada. Ya vemos lo difícil que es ganar a cualquier equipo en esta competición y en especial en este momento de la temporada», ha destacado el preparador celeste, que ha dejado claro en la comparecencia previa al choque que persigue un pleno de victorias en los dos partidos que restan:« Hacer cábalas siempre es complicado. Tenemos que ganar el partido. Planteo el partido para ganarlo, no sé hacerlo de otra manera. Nuestra idea es ir a ganar el partido allí. Eso no da meternos en Europa».

El entrenador del Celta se ha mostrado ilusionado por estar en la despedida de Ernesto Valverde, un técnico por el que siente gran admiración, pero al que deportiva por obligación deportiva tratará de amargarle la fiesta: «Estar en la despedida de Valverde en San Mamés me hace especial ilusión por el cariño que le tengo, por lo admirador que soy de su trayectoria, porque creo que ha sido uno de los mejores entrenadores de la historia de España y del Athletic. Y un ejemplo en el trato y en la forma de comunicar o de ser. Es de admirar, me hace ilusión estar allí».

Espera Giráldez «un partido complicado» por la calidad del rival, la dificultad del escenario y el plus de motivación que tendrá el Athletic para brindarle un triunfo a su venerado técnico. «Ojalá podamos hacer un buen partido contra un equipo que este año ha jugado Champions, que el año pasado nos ganó allí, que nos ganó aquí el año pasado y que este año hemos tenido la suerte de ganarles en casa», ha apuntado el porriñés, que ve en el choque de la primera vuelta en Balaídos una referencia para sumar los 3 puntos. «Fue un partido trabajado en el que fuimos capaces de ir viendo debilidades durante el partido, que la gente de banquillo nos dio mucho aliento ese día. Maniatamos bastante bien sus fortalezas, pero hubo momentos en que nos apretaron muy bien y no éramos capaces de salir de nuestra área y también ocasiones en que pudimos matarles y no lo hicimos. Fue un partido bastante completo».

Aunque el triunfo es el objetivo, Claudio Giráldez consideraría el empate como un mal menor que, al menos, garantiza la clasificación para la Conference League con un último partido en Balaídos por disputarse. «[La victoria] Nos da para meternos en Europa y más posibilidades de Europa League, que es lo que queremos. Lo que pase en el resto de partidos nos dirá cuánto necesitamos en la última jornada, pero por lo menos con el billete a Europa conseguido. Que luego no somos capaces de conseguir una victoria, pues como siempre mejor empatar que perder. Tenemos que intentar afrontarlo de la misma manera y sabiendo la dificultad que tiene jugar contra el Athletic en San Mamés».

A la hora de hacer balance, a falta de dos partidos, el estratega céltico ha considerado esta temporada incluso más meritoria que la precedente por la brillante participación que el equipo ha firmado en la Europa League: «Creo que tiene mucho más mérito esta temporada que la pasada, jugando cuartos de Europa League y estando aquí en este momento, tenemos que estar contentos. Hay lunares, pero ojalá fueran todas las temporadas como estas», ha valorado.

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Claudio Giráldez recupera para el choque a Matías Vecino y tiene ya a Ilaix Moriba en plenitud de facultades físicas, pero sigue contando con las bajas por lesión de Miguel Román y Carl Starfelt. Sobre este último, pese a que ha mejorado y ha sido incluido en la lista de Suecia para el Mundial, hay bajas expectativas de que pueda recuperarse para el último partido de Liga la próxima semana contra el Sevilla. «Ha evolucionado y lo han postergado un poquito más de lo esperado ese tratamiento conservador. Parece que ha tenido cierta evolución y van a esperar a la decisión de si operar o no. Está incluido en la lista del Mundial, cosa que es optimista», ha comentado el técnico, que ha precisado: «Mucho tiene que mejorar la semana que viene para que podamos tenerlo para el último, para este ya no. Es verdad que esta semana evolucionó, mucho pero me parecería complicado que pueda llegar».