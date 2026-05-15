Un veterano de 22 años

Las dos exitosas temporadas de Claudio Giráldez en el Celta se han caracterizado por la mutabilidad del once, con extenso reparto de oportunidades y difusa línea entre titulares y suplentes, y la extraordinaria pujanza de la cantera, cuyo protagonismo ha crecido exponencialmente con el amplio grupo de talentosos jugadores del Fortuna que el técnico porriñés ha aupado al primer equipo desde que relevó en el cargo a Rafa Benítez en marzo de 2024.

En este nutrido grupo de jóvenes valores canteranos sobresale Javi Rodríguez (Poio, 2003), uno de los pocos futbolistas del plantel que puede considerarse «fijo» en la cambiante formación inicial celeste. Todavía con ficha del filial, Javi Rodríguez conforma junto con Marcos Alonso y Carl Starfelt una de las pocas líneas claramente reconocibles en el equipo celeste.

El joven canterano es, de hecho, tras Marcos Alonso el futbolista de campo más utilizado por Claudio Giráldez esta temporada. Suma nada menos que 3.491 minutos en 44 partidos entre todas las competiciones: 31 de Liga, 12 de Europa League y 1 de Copa del Rey. El zaguero poiense ha jugado 31 de los 36 partidos disputados en el campeonato regular, 12 de los 14 encuentros europeos y el más importante de los duelos coperos.

Parejas de bailes

De los compromisos ligueros se perdió apenas la visita al campo del Rayo Vallecano y los duelos contra el Athletic y la Real Sociedad en Balaídos, mientras que en Europa no tuvo minutos en los encuentros contra el Ludogorets y el Niza. En la Copa del Rey, Giráldez lo reservó a hasta los dieciseisavos de final, eliminatoria en la que el Celta fue eliminado en la prórroga por el Albacete.

Pese a que en el filial disputó algún partido como lateral derecho en línea de cuatro defensas, desde su llegada al primer equipo la pasada temporada, el entrenador del Celta lo ha empleado casi siempre en el perfil derecho de una reconocible línea de tres centrales. Marcos Alonso y Starfelf, hasta su lesión, han sido habituales sus compañeros de fatigas y, desde que falta el sueco, Aidoo y últimamente Yoel Lago se han alternado en la titularidad junto al poiense y el madrileño.

La jerarquía de Javi Rodríguez en el Celta no se limita a la actual temporada. Desde su debut en Balaídos contra el Deportivo Alavés en el duelo inaugural del pasado curso, Javi ha tenido un protagonismo indiscutible en la vida competitiva del conjunto celeste, hasta el punto de ser desde el primer momento uno de los futbolistas más utilizados por Claudio. La pasada campaña el zaguero de Poio disputó 36 de los 38 partidos de Liga (no tuvo minutos contra el Villarreal en La Cerámica y se perdió por tarjetas la visita a Vallecas), convirtiéndose en el tercer futbolista de campo más utilizado por Giráldez tras Marcos Alonso y Óscar Mingueza: 2.514 minutos.

Minutos

Sumando sus dos temporadas en el primer equipo celeste, Javi contabiliza un total de 6.249 minutos repartidos en 86 encuentros, 67 de ellos como titular, entre Liga, Europa League y Copa del Rey. Suma en concreto 52 titularidades en el campeonato doméstico, 11 en competición europea y 1 en el torneo copero.

Javi Rodríguez no ha marcado esta temporada. Su aportación ofensiva se limita de momento a un par de asistencias, ambas a Ferran Jutglá, en el duelo liguero contra el Alavés y la que cerró el histórico triunfo europeo en el Groupama Stadium frente al Olympique de Lyon. El pasado curso, sin embargo, hizo 3 goles importantes (2 al Betis en dos partidos y otro al Madrid en el Santiago Bernabéu), que acompañó con otras tantas asistencias.

Javi Rodríguez es también uno de los principales activos del Celta en el aspecto económico. Desde que Claudio Giráldez le dio la alternativa con el primer equipo en agosto del pasado año, su valor de mercado se ha multiplicado por 60, pasando de los 250.000 a los 15 millones de euros.

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Descontado Mingueza, cuyo actual contrato expira en junio y no tiene pinta de renovar, el canterano comparte con Williot Swedberg y el Miguel Román la condición de futbolista más valioso de la actual plantilla del Celta.