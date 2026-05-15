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Presentación

Puesta de largo de «Un equipo para un país»

La obra de Xavier Sánchez Pazos explica la relación del Celta con Galicia

Un momento de la presentación celebrada ayer en A Sede. | JOSÉ LORES

Un momento de la presentación celebrada ayer en A Sede. | JOSÉ LORES

Redacción

Vigo

El Salón Regio de A Sede acogió ayer la presentación de «Un equipo para un país», la obra con la que Xavier Sánchez Pazos explica la relación durante estos más de cien años entre Galicia y el Celta, un libro monumental que es historia del club, pero también es cultura y Galicia. En la presentación, moderada por el periodista de FARO Armando Alvarez, además del autor estuvieron José Henrique Costas, catedrático de Filología de la Universidade de Vigo; Sergio Álvarez, conselleiro del Celta y Sime Cantó, miembro de Keltoi.

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