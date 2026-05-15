Presentación
Puesta de largo de «Un equipo para un país»
La obra de Xavier Sánchez Pazos explica la relación del Celta con Galicia
Redacción
Vigo
El Salón Regio de A Sede acogió ayer la presentación de «Un equipo para un país», la obra con la que Xavier Sánchez Pazos explica la relación durante estos más de cien años entre Galicia y el Celta, un libro monumental que es historia del club, pero también es cultura y Galicia. En la presentación, moderada por el periodista de FARO Armando Alvarez, además del autor estuvieron José Henrique Costas, catedrático de Filología de la Universidade de Vigo; Sergio Álvarez, conselleiro del Celta y Sime Cantó, miembro de Keltoi.
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