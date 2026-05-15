La afición no deja solo al Celta en el último desplazamiento de la temporada: agotadas las entradas visitantes en San Mamés

Al celtismo le sale más rentable ver a su equipo lejos de Balaídos que en casa. La terrorífica temporada del Celta de Vigo como local —antepenúltimo con apenas cinco victorias— contrasta con las alegrías que ha deparado a los miles de aficionados que lo han acompañado por el resto de estadios de Primera División. Mestalla, Montilivi, Santiago Bernabéu, Metropolitano o Mendizorrotza son algunos de los campo en los que el equipo de Claudio Giráldez hizo más ameno el retorno al llevarse los tres puntos.

Este buen estado de salud del celtismo más allá de Vigo y Galicia tendrá este domingo 17 de mayo su último capítulo contra el Athletic Club. Tanto es así que se han agotado las 575 entradas para la grada visitante de San Mamés, cifra a la que habrá que sumar las decenas de aficionados celestes que se están haciendo con localidades en el resto de sectores. «NUNCA camiñamos sós, GRAZAS celtistas», expresó el club a través de sus canales oficiales como muestra de agradecimiento.

Este penúltimo (y puede que definitivo) tren a Europa llega contra un rival directo en dicha pelea y en uno de los campos y ciudades fetiches para la afición del Celta. Muchos seguidores reservaron fuerzas y dinero para vivir la experiencia de Pozas, la vía peatonal que llega al campo y donde miles de personas se congregan antes, durante y después de los encuentros.

Todo ello a pesar de las precarias conexiones para cubrir los casi 500 kilómetros en línea recta entre ambas urbes del noroeste. Sin vuelos directos en toda Galicia y con un tren que exige transbordo en Miranda de Ebro o Madrid, el vehículo particular o las largas horas de autobús se apuntan como mejores opciones para llegar a Bizkaia y regresar a tiempo el lunes para volver a clase o los puestos de trabajo.

El carnet celtista, un salvavidas para la emigración

Entre los más de 600 seguidores que se esperan en San Mamés este domingo habrá una mayoría de residentes en Euskadi y otras comunidades cercanas. La creación del Carnet Celtista por parte del club en 2024 —después de años demandándolo— ha servido de salvavidas al celtismo en la diáspora, tanto emigrados como de nuevo cuño. Las miles de personas que no pueden costearse un abono íntegro o acudir de forma regular a Balaídos han visto en esta modalidad, por 30 euros al año, el mejor método para poder apoyar al club. Así se ha logrado pasar de los casi 20.000 socios habituales a los más de 42.500 de la actualidad.

Ese importe permite ir acumulando antigüedad y solicitar entradas para todos los desplazamientos, incluyendo algunos tan apetecibles como los de Europa League. Tanto es así que incluso amantes del fútbol ajenos al Celta han llegado a darse de alta para poder vivir desde dentro el ambiente que generan durante los partidos las peñas y seguidores.

En numerosos aways se han registrado varios cientos de aficionados gracias a la existencia de este tipo de carnet; algo que sin duda ha repercutido en los números de Champions logrados por el equipo olívico. Todo ello además con el sueño de voltar a Europa a partir de septiembre. Por lo de pronto, confían en tener suerte este domingo.