¿Un vigués vistiendo la camiseta de Brasil?: el caso del exceleste Bryan Bugarín

Un vigués podría vestir la camiseta de la selección brasileña de fútbol. Se trata de Bryan Bugarín Gonçalves, exjugador de la cantera del Celta cuyo padre es gallego y su madre, brasileña. El mediapunta del Juvenil B del Real Madrid no ha entrado en la lista del combinado español sub-17 para el campeonato europeo, por lo que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) estaría al acecho. Según ha adelantado el Diario As, representantes de la Verdeamarela estarían organizando una reunión con la familia del también exfutbolista del Areosa.

El jovencísimo Bryan Bugarín sigue dando de qué hablar a sus 17 años de edad. Su exhibición con la camiseta celeste en el televisado torneo de LaLiga Promises de hace exactamente seis años llamó la atención de los amantes del fútbol. El '10' fue nombrado el mejor de la cita y, además, se erigió como el máximo goleador. El Real Madrid no dejó pasar la ocasión y decidió ficharlo en un momento en el que el Barça también suspiraba por él.

Al entonces presidente del Celta, Carlos Mouriño, esto le sentó como una puñalada trapera y decidió romper toda relación con la agencia de representación del chico, Intermedia Sport Player: «Es una decisión drástica que nos puede costar dos años de cantera, pero el mercantilismo con los niños es inadmisible», espetó. El exdirigente amplió su veto no solo a Bugarín, sino a todos los representados de la firma, entre los que se encontraban Iago Aspas y Denis Suárez. Con el primero llegó a un acuerdo, pero al segundo le juró la guerra y nunca más jugó con el Celta.

El paso del tiempo corroboró la decisión del club madrileño y, además de renovar al zurdo -ahora con la agencia Universal Twenty Two,- hasta 2028, recientemente elevó su cláusula a 75 millones de euros. Con todo, el seleccionador español Sergio García ha optado por no convocarlo para la Eurocopa sub-17, que comenzará a finales de mayo en Estonia.

La CBF, conocedora de este extremo y del deseo de la madre, Gisele, de que su hijo vista de amarillo, parece que saldrá al paso para convecer al vigués, que ya vistió la zamarra de La Roja con la sub-15.