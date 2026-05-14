Los penaltis condenan al Celta

3 CELTA: Izan; Noah, Chirveches, Sálamo; Fraga (Abubakar, minuto 64), Sobral (Prado, minuto 74), Khayat (Noya, minuto 14), Kibet, Hugo_Pérez (Carro, minuto 91); Jorge (Aparicio, minuto 74) y Davila (Pedro, minuto 64). 2 LAS PALMAS: Santana; Pezzolesi, Suárez, Diego, Monzón; Guadalupe (Aimar, minuto 74), Leonel, Santana (Jorge, minuto 74), Enaitz (Delgado, minuto 55), Quintana (Artiles, minuto 58) y Cruz (Hugo, minuto 101). GOLES: 1-0, minuto 9: Chirveches. 2-0, minuto 56:_Davila. 3-0, minuto 85: Pedro. 3-1, minuto 87: Aimar. 3-2, minuto 93: Suárez .

El Celta perdió el pase a semifinales tras caer en los penaltis. Una derrota dolorosa por el fondo y por la forma. El equipo vigués ganaba 3-0 en el minuto 87 y tenía un amplio margen al voltear el 1-0 de la ida. Pero en esos fatídicos minutos encajó dos goles (en el 88 y en el 93) que llevaron el partido en la prórroga. Allí Kibet tuvo dos oportunidades claras: en una se estrelló con el palo y en la otra Santana evitó el tanto. Y todo se decidió en los penaltis. Falló incluso un lanzamiento para sentenciar,pero la suerte estaba de espaldas y en el décimo lanzamiento todo se fue por la borda. Adiós a las semifinales de la Copa de Campeones.

Nueve minutos tardó el Celta en ponerse por delante. Sobral saca un córner y en el segundo palo Raúl Chirveches remata de cabeza fuera del alcance de Santana. El Celta había hecho lo más complicado, igualar la eliminatoria. Al cuadro amarillo le costaba salir con el balón controlado y llegar al área viguesa, pero cuando lo conseguía llevaba peligro. Con el goleador Artiles en el banquillo, el peligro lo llevaba Pezzolesi por la banda, y estuvo cerca de marcar a los trece minutos de juego.

Pero el peso del partido seguía a cargo de un Celta que disponía de varias ocasiones para ampliar su ventaja en el marcador. La falta de puntería impidió que Sobral, en dos ocasiones, rompiera el encuentro.

Los jugadores del Celta celebran uno de sus goles. / Pedro Mina

A pesar del dominio celeste, el Las Palmas trataba de presionar para recuperar el balón y salir con velocidad a la contra. Estuvo a punto de salirle bien pasada la primera media hora de partido, cuando Quintana se plantó solo ante Izan, consiguiendo desbaratar el portero vigués la oportunidad.

Tras el paso por los vestuarios fue el Celta quien lograba darle la vuelta a la eliminatoria con un golazo de Davila en el minuto cincuenta y seis de partido. Evidentemente el Las Palmas adelantó líneas para lograr un tanto que devolviera la igualdad a la eliminatoria. El partido estaba roto, y a cinco minutos para llegar al final del encuentro Pedro marcaba el tercer gol de los celestes.

Parecía que todo estaba visto para sentencia, pero en el fútbol no puedes dar nada por sentado. Aimar marcó para el cuadro canario dos minutos más tarde y en el tiempo añadido fue Suárez el que ponía el 3-2 y llevaba el partido a la prórroga de manera incomprensible.

Media hora de juego que no le sentó bien al cuadro vigués. Los cambios le dieron aire fresco al cuadro amarillo, mientras que los vigueses acusaban el esfuerzo realizado. Tuvo Kibet dos ocasiones claras. En una su remate se fue al palo y en otra fue Santana quien evitó el tanto.

Al final el marcador no se movió y todo se tuvo que resolver desde el punto de penalti. Desde los once metros se tuvo que llegar a la muerte súbita, ya que primero marcaron para el Celta Chirveches, Kibet, Noha y Pedro.

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Después marcaron Prado, Noya y Carro. En el décimo penalti, Artiles logró el tanto que clasificó al equipo canario para las semifinales ante el Barcelona. Decepción en las filas célticas, que acariciaron el pase.