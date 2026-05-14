La frustración de Jutglà

Ferran Jutglà anotó el pasado martes contra el Levante su tercer doblete del curso, elevando a 9 goles su cuenta goleadora. Pese a tan buenos números, el artillero catalán no podía ocultar tras el partido su frustración por otra ocasión perdida frente a un rival del furgón de cola de la tabla.

«La sensación es mala porque nos ponemos dos veces por delante y en sus goles podemos hacer más como equipo», declaraba tras la derrota Jutglà, que achacaba el problema a la desconexión que el Celta había sufrido en momentos puntuales del encuentro. «Nos ha costado caro y nos vamos tristes. No estamos cerrando los partidos y eso nos está penalizando en puntos con los que ya podríamos haber cerrado la clasificación europea», lamentaba.

No era la primera vez este curso que el delantero celeste sufría una sensación parecida. A finales de marzo, coincidiendo con su primer doblete en Balaídos, el catalán veía con estupefacción como el Alavés remontaba una desventaja de 3 goles en el segundo tiempo, haciendo inútil su mejor actuación de la temporada. «Casi al descanso estábamos con una sensación espectacular y se nos ha ido el partido, nos quedamos con cara de tontos», confesaba el artillero. «Nos faltó ser contundentes, competir. Hemos perdido nuestra identidad, no conseguimos seguir jugando al fútbol intentando sacar el balón», se quejaba.

Lo cierto es que ninguno de los dos dobletes anotados por Jutglà en Balaídos han bastado al Celta para puntuar. Cuatro goles y una asistencia (a Hugo Álvarez en el duelo frente al Alavés) que han caído en saco roto. Marcar goles a pares no siempre tiene premio.

Puntos a domicilio

En contraposición, los 5 goles que el barcelonés ha marcado esta temporada a domicilio han reportado seis puntos al Celta. El primero de sus tres dobletes, en octubre pasado a Osasuna en El Sadar, fue clave para dar al Celta la primera victoria del curso. Jutglà y Pablo Durán firmaron este valioso triunfo contra Osasuna (2-3).

Claves fueron también los goles del barcelonés en los empates a domicilio cosechados posteriormente frente al Espanyol (2-2) o el Betis (1-1), abriendo en Cornellá un marcador que Borja Iglesias cerró en el descuento tras ponerse por delante en el segundo tiempo los pericos con goles de Kike García y Dolan; y adelantando también a los celestes en La Cartuja antes de que Bellerín igualase el partido. Más importante fue el gol que Jutglà marcó en Montilivi, igualando el tanto inicial de Vanat antes de que Víctor Reis sentenciase al Girona con un autogol. 6 puntos ha reportado esta temporada al Celta el catalán con sus goles a domicilio.

Pese a la frustración de no haber visto recompensados con puntos sus últimos dos dobletes, el rendimiento de Jutglà ha crecido de forma muy notable con el paso de los meses, superando las buenas expectativas generadas el pasado verano con su fichaje. Aunque no anotó su primer gol hasta el mes de octubre y estuvo varias semanas alejado de la competición debido a problemas personales, el barcelonés ha ido de menos a más y está acabando el curso en un espectacular momento de forma.