El equipo juvenil, a por la remontada ante el Las Palmas

Tarde de fútbol en A Madroa con el partido de vuela de los cuartos de final de la Copa de Campeones. El equipo entrenado por Alberto Suárez recibe a un Las Palmas que el sábado se llevó la victoria por la mínima (1-0). Fue un partido igualado, en donde los célticos dispusieron de varias ocasiones para marcar, pero el gol no llegó. Los canarios se adelantaron con un tanto en un saque de esquina.

El técnico celeste contará con todos sus efectivos y podrá formar con su equipo de gala. A pesar de ese resultado, el partido está abierto y puede pasar cualquier cosa. Para los aficionados que no puedan subir a A Madroa, el encuentro será ofrecido en directo por el canal del club en Youtube. n

CAMPO: A Madroa.

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