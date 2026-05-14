El Celta tendrá que vender por 18 millones antes del 30 junio para equilibrar las cuentas

El Celta ya conoce la cantidad por la que tendrá que vender antes del cierre del ejercicio el próximo 30 de junio para evitar pérdidas. En el presupuesto de la temporada 2025-26 aprobado en la última junta de accionistas, el club cifró en 32 millones de euros la suma que tendría que conseguir por venta de jugadores para equilibrar sus cuentas, pero esta cantidad se ha reducido de forma muy significativa debido a la buena temporada que está firmando el conjunto de Claudio Giráldez.

Tras un último balance de situación, gracias fundamentalmente a los ingresos recibidos por la participación en la Europa League y, en menor medida, por la plusvalía generada por los traspasos invernales de Tadeo Allende (Inter de Miami), Fran Beltrán (Girona) , Luca de la Torre (Charlotte FC) y el dinero recibido por el corte de la cesión de Bryan Zaragoza, la entidad que preside Marián Mouriño ha recalculado que solo necesita vender por 18 millones para cerrar el ejercicio en positivo. Se reduce, por tanto, en 14 millones la cantidad obligatoriamente destinada a ventas que la junta de accionistas presupuestó el pasado mes de diciembre.

La gran campaña firmada en la Europa League, con un recorrido muy superior a las expectativas, ha sida una bendición para el Celta en el aspecto económico, con ingresos cercanos a los 18 millones de euros, una cifra considerablemente superior a la que había presupuestado el club y muy superior a la que le adjudicó LaLiga, que contaba con que el Celta fuese eliminado en la primera fase de la competición. La mayor parte de los ingresos, casi 13 millones, se derivan del rendimiento deportivo en el torneo, resuelto por los celestes con brillante desempeño hasta su eliminación en cuartos de final por el Friburgo. Casi otros 5, proceden del denominado Pillar Value, mecanismo habilitado por la UEFA que combina el potencial de los ingresos televisivos del club y su histórico deportivo en los torneos continentales.

Para obtener estos 18 millones, el club tendrá que formalizar el traspaso de algún jugador importante, como ha ocurrido en los últimos años, con Fer López, Strand Larsen, Gabri Veiga y Brais Méndez, o realizar dos o tres ventas medianas.

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Descartado Óscar Mingueza, que acaba contrato en junio sin visos de renovación, los principales activos del club son Williot Swedberg, Miguel Román y Javi Rodríguez, con un valor de mercado de 15 millones cada uno, e Ilaix Moriba, cuya cotización asciende esta temporada a 10 millones, según Trasnfermark, portal de referencia en la tasación de jugadores.