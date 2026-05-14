Carreira pide un «último aliento»al celtismo y promete «darlo todo» para volver a Europa

Sergio Carreira ha pedido a la afición del Celta que dé «un último aliento» en los dos partidos de Liga que restan por disputarse y ha prometido «darlo todo» para cerrar la temporada con una plaza en competición europea por segunda temporada consecutiva. El carrilero vigués ha realizado esta petición tras ser galardonado con el Premio Estrella Galicia al mejor futbolista celeste en el pasado mes de abril, superando en la votación de los aficionados a Ferran Jutglà y Borja Iglesias.

Carreira se ha mostrado «muy orgulloso» de haber sido galardonado con «un premio tan especial» que, según ha reconocido le daba «envidia» cuando lo ganaban otros compañeros de vestuario «porque está muy chulo». «Quiero agradecerle que me hayan votado. Me he encontrado muy bien, estoy muy contento, también mis compañeros que me ayudan y me hacen mejor. Esto también es gracias a ellos lógicamente», ha señalado.

El vigués, que sucede a Jutglà en la obtención del galardón, ha hecho un breve balance de una temporada «muy buena», marcada por la participación en la Europa League, y que espera concluir «por todo lo alto» con último arreón para lograr el billete continental: «Ha sido una temporada con mucha carga de partidos, pero ahora la mentalidad tiene que ser que ya es lo último, vamos a dejarnos lo que queda y a intentar finalizar por todo lo alto, si se puede».

Pero suceda lo que suceda en las últimas dos jornadas, Sergio Carreira se ha mostrado «muy orgulloso» del trabajo realizado y de «cómo se han dado» las cosas. «Ojalá podamos poner el sobresaliente cumpliendo el último objetivo que tenemos a corto plazo», ha sentenciado.

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Para lograr este último objetivo, el canterano celeste ha considerado fundamental que la afición preste al equipo un último servicio: «Entiendo que para ellos también habrá sido una temporada larga y bonita. Ahora el último aliento que tengan que lo saquen que vamos a darlo todo. Sumando su fuerza con la nuestra nos va a ayudar para acabar muy bien».