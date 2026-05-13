Sergio Carreira: «Creo que esto no debe frenar nuestras aspiraciones»

Los jugadores del Celta no encuentran explicación a los continuos tropiezos en Balaídos en una temporada que puede considerarse como excelente del equipo de Claudio Giráldez. Sergio Carreira espera que estos malos resultados en casa no frenen las aspiraciones europeas del conjunto celeste.

«Por momentos hicimos un gran juego. Ellos se estaban jugándose la vida, llevan una serie de partidos muy buena y se vio que es un rival más que digno. Fue un partido disputado. Ellos hicieron dos cañonazos desde fuera del área y aprovecharon un balón parado mal defendido. No jugamos de todo mal», dijo el zaguero vigués.

«No sabría decir qué nos pasa en casa. No estamos cómodos en los últimos partidos. Creo que estamos en una buena racha y esto no debe frenar las aspiraciones que pueda tener el equipo. Hay que seguir por el mismo camino», concluyó Carreira.

Por su parte Javi Rueda reapareció tras cumplir el partido de sanción y Giráldez le dio la titularidad pese a arrastrar problemas musculares._El andaluz protagonizó las dos jugadas de gol del Celta y ya suma 7 asistencia en la Liga.

«Hemos jugado bien, hemos hecho lo que tocaba, quitando un poco la mala suerte de que nos meten dos goles desde fuera del área, que son menos controlables. El equipo lo ha dejado todo en el campo pero sabíamos que el Levante venía con la necesidad de ganar para despegarse de la zona de abajo», explicó Rueda.

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El zaguero confía en remediar el tropiezo con dos victorias en los partidos que restan de temporada. «El fin de semana nos espera un partido también importante y a ver si podemos sacar los tres puntos en Bilbao. Tanto el celtismo como el equipo seguimos soñando, queremos volver a estar en Europa porque lo vivido este año ha sido maravilloso», añadió.