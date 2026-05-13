Potter cita a Starfelt y prescinde de Williot para el Mundial

Una de cal y otra de arena para el Celta en la convocatoria de Suecia para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El seleccionador sueco, Graham Potter, ha convocado para la cita mundialista a Carl Starfelt, pese a estar actualmente lesionado, y prescinde de Williot Swedberg, que no ve recompensada su buena temporada con el Celta.

Starfelt, determinante para la clasificación de Suecia en la Repesca, ha sido incluido en la lista con la idea de que pueda recuperase a tiempo de la hernia de disco lumbar que le ha impedido disputar los últimos ocho compromisos ligueros con al Celta. Potter ha asegurado que tiene «un plan» con el central celeste, que lleva tratándose semanas la espalda tras consultar a un especialista.

Starfelt se ha sometido a un tratamiento conservador con sucesivas infiltraciones que han mejorado su estado, pero todavía no ha despejado la incógnita de su podrá evitar al quirófano y participar con su selección en el Mundial. Esta semana debería conocerse el resultado de la última infiltración.

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Por lo que respecta a Williot, que esta temporada ha entrado y salido del equipo nacional, Potter no nombró directamente su ausencia, limitándose a señalar la dificulta que entrañaba confeccionar la lista y lo «duro» que es dejar gente fuera. John Guidetti ha calificado la convocatoria de «cobarde» por la exclusión del céltico.