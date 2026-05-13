Jutglà: «Nos desconectamos»

Ferran Jutglà perdió ayer otra gran ocasión de salir vitoreado de Balaídos como autor de un par de goles al rival. Como le ocurriera ante el Alavés, el delantero catalán abandonó el estadio malhumorado, como el resto de sus compañeros, pero con más motivos porque de nada sirvieron sus tantos. El céltico ya suma 9 en la Liga en su primera temporada en Vigo.

«La sensación es mala porque nos han vuelto a remontar en un partido que nos ponemos dos veces por delante. Yo creo que en los goles del Levante podemos hacer más como equipo», lamentó el delantero del Celta, que firmó los dos goles en el comienzo de la primera y de la segunda parte que ponían por delante al equipo celeste.

El atacante catalán explicó después de la nueva derrota en casa que el Celta empezó «muy bien» los dos tiempos, por eso no encuentra una explicación a lo sucedido después: «Igual nos hemos desconectado en jugadas puntuales y eso nos está costando caro».

Jutglà tampoco entiende por qué a su equipo le está costando ganar en Balaídos, convirtiéndose en el segundo peor local del campeonato, por detrás de un Oviedo que ya está descendido.

«No sé asociar por qué aquí nos está costando mucho más. Creo que tenemos muchos motivos para estar contentos en el juego, pero sí que es verdad que no estamos cerrando los partidos y eso nos está penalizando en puntos que hoy nos permitirían cerrar la clasificación para Europa», recordó Ferrán.

«Malas sensaciones, nos han vuelto a remontar en otro partido más», indicó en referencia a cómo se encontraba tras el partido ante el Levante, que se presentó en Vigo como penúltimo clasificado de la Liga.

«Nos han vuelto a remontar en un partido que nos ponemos dos veces por delante en el marcador. En los goles podemos hacer más como equipo y por eso tengo mala sensación. No sé explicar la remontada del Levante. Hemos empezado muy bien los dos tiempos y después no sé que pasó», continuó el futbolista catalán.

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