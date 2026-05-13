Claudio: «Cuando piensas que eres mejor que el rival, pierdes»

No ocultó ni disfrazó Claudio Giráldez su disgusto por la recaída del Celta en sus pecados como local y ante rivales involucrados en la angustia del descenso: «La responsabilidad es mía. Si no eres capaz de sumar los puntos en tu terreno de juego cuando tienes aún encima el apoyo de tu gente y eres capaz de estar en un contexto que es favorable para ti... Es responsabilidad mía», asume.

Pero no le ahorra críticas a los jugadores por cómo ejecutaron su plan: «Cuando piensas que eres mejor que un rival de tu mismo nivel, pierdes. Cuando juegas a bajar la velocidad de la circulación y ahorras esfuerzos en situación de plan de partido, el rival tiene talento, se está jugando muchas cosas y es capaz de meterte mucho tiempo en bloque bajo», analiza.

Es el defecto, a su juicio, que ha facilitado los empates desde lejos. «Le hemos dado demasiado tiempo, hemos jugado con un nivel de energía que no tocaba cuando estamos delante en el marcador en vez de ir a matarlos, a intentar poner tierra de por medio. Luego la reacción llega tarde»

Se declara «fastidiado porque el equipo ha tenido momentos muy buenos y momentos muy malos», describe. «Cuando nos ponemos en ventaja, no estamos siendo capaces de cerrar los partidos. No estamos sintiéndonos cómodos con el partido ajustado. Jugamos demasiado precipitados».

Los numerosos del Celta como local, en suma, son «una pena», aunque no hayan impedido que el equipo esté en disposición de volver a clasificarse para una competición europea. «Tiene mucho valor estar donde estamos ahora mismo, dependiendo de nosotros para meternos en Europa a falta de dosjornadas y ojalá lo consigamos».

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Se atreve a aventurar un pronóstico de lo que ese regreso a algún torneo continental les exigirá, aunque en realidad todo dependa de lo que hagan esta tarde perseguidores como el Getafe y el Athletic, al que el domingo visitarán en San Mamés. «Hay que hacer cuatro puntos, yo creo. Acaba de empezar la jornada, a ver qué pasa en los resultados. Sabemos que dependemos de nosotros. Tenemos que dar la versión que hemos dado en fragmentos pero de manera continuada. Muchas veces la cabeza tiende a relajarse y si baja tu preocupación, cambia la dinámica y es algo que tenemos que aprender. Nos ha costado muchos puntos en esta temporada», pero finaliza optimista: «Estoy convencido de que lo vamos a conseguir».