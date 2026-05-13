La no clasificación a Champions del Celta priva de un botín de más de 20 millones de euros «extra»

La última vez que el Celta se había clasificado a Europa durante dos temporadas de forma consecutiva, en 2002 y 2003, la segunda lo hizo a Champions League. Aquel hito extraordinario que sirvió de epílogo para el EuroCelta fue y seguirá siendo la única participación en la máxima competición continental. La derrota ante el Levante en Balaídos (2-3) y la victoria del Real Betis ante el Osasuna (1-2) han provocado que los de Pellegrini sean los que puedan celebrar matemáticamente su regreso a ese torneo más de dos décadas después.

Este premio al quinto puesto en La Liga —gracias al desempeño de Rayo, Atlético o PSG— supondrá un importante botín económico para el cuadro verdiblanco que le permitirá subir un escalón la competitividad de su plantilla. Grosso modo, un mínimo de 20 millones de euros más que si disputara de nuevo la Europa League en la que llegó a los cuartos de final donde también cayó el equipo vigués. Y es que los casi 18 millones ingresados por el Celta en su retorno al viejo continente se duplicarían, incluso sin una participación exitosa, si alcanzaran ese billete extra.

Las recompensas en Champions League

El bonus que la UEFA ofrece por disputar la liguilla de la Champions League supondría igualar lo logrado en toda la travesía europea que se inició en Stuttgart y finalizó con el Friburgo en cuartos. Los 18,6 millones de euros asegurados por los ocho partidos de la fase de grupos cuadriplican los 4,3 de la Europa League. Aún más lejos quedan los 3,17 de la Conference que una parte del celtismo ve como oportunidad para alzarse con un título.

Las diferencias también llegan con cada resultado. Un solo empate en Champions (750.000) es casi tan rentable como dos victorias en Europa League (450.000) o Conference (400.000 euros); mientras que cada triunfo se paga a más de 2,1 millones de euros. Los empates en las otras competiciones se limitan a 150.000 y 133.000 euros.

Las comparaciones se hacen patentes con los resultados de este año. El Celta de Vigo duplicó el dinero presupuestado inicialmente por La Liga y alcanzó los cuartos de final gracias a sus cuatro triunfos en fase de grupos y tres en eliminatorias. No obstante, sus 18 millones de euros languidecen frente a los 43,7 que el portal especializado Football Meets Data atribuye para esta campaña.

El submarino amarillo, penúltimo clasificado en la fase de Liga con un único empate frente al todopoderoso Pafos chipriota, se aprovecha de su elevado coeficiente UEFA en el Value Pillar. Éste sería el equivalente al «caché» que tiene el club dentro de la competición teniendo en cuenta sus participaciones recientes, donde destacan un título de Europa League (2021) y unas semifinales de Champions al año siguiente. Incluso el Kairat Almaty kazajo, último clasificado con cero puntos, ingresará más dinero (22,1 millones) que los dos finalistas de la Conference League.

Ingresos extra en Liga, venta de entradas o abonos

Pero no solo de la UEFA y los derechos televisivos de sus competiciones se benefician los 36 elegidos que participan en la antigua Copa de Europa. El propio Celta podría elevar los precios de los abonos de los socios o las entradas —especialmente ante la inminente apertura de la nueva grada de Gol— ante la posible llegada de PSG, Arsenal, Manchester City u otros clubs de mayor entidad que Bologna o PAOK a Balaídos.

Al mismo tiempo, el reparto televisivo de La Liga fija una diferencia de casi 7 millones de euros y dos puntos porcentuales entre quedar como 5º clasificado o sexto. En caso de caer al séptimo lugar que daría acceso a Conference, la diferencia sería de casi el doble. Además, estos beneficios se reparten a lo largo de varias temporadas, garantizando así la continuidad del actual proyecto capitaneado por Claudio Giráldez.