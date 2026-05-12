Hezonja se ofrece al Celta y Abalde lo baja a tierra: «No tienes el nivel»

Mario Hezonja ya sabe lo que es anotar de tres, levantar a una grada y decidir partidos con el Real Madrid de baloncesto. Lo que todavía no ha demostrado es si también tiene gol. Y ahí apareció Alberto Abalde, gallego y con criterio futbolero, para cortarle las alas con una frase que ha encendido las redes: «No tienes el nivel».

La escena, breve pero perfecta para el consumo viral, ha corrido como la pólvora entre aficionados del Real Madrid, del Celta y del baloncesto. En el vídeo que publicó el propio Hezonja en su cuenta de TikTok, el croata lanza la pregunta con toda la intención: «¿Tú crees que puedo jugar en el Celta y meter goles?». Abalde, sin dudarlo y con media sonrisa, le responde con un golpe seco de retranca: «No tienes el nivel».

El intercambio ha provocado una oleada de comentarios en redes, donde muchos usuarios se han tomado la broma en serio… o casi. Algunos han salido en defensa del croata y han asegurado que, con su físico y su confianza, acabaría siendo «pichichi» en Balaídos. Otros, más alineados con Abalde, han celebrado la contestación como una muestra de humor gallego aplicado al vestuario blanco.

La ocurrencia llega, además, en pleno momento dulce de Hezonja, uno de los nombres más carismáticos del Real Madrid de baloncesto y habitual protagonista dentro y fuera de la pista. Su capacidad para conectar con la grada y moverse con soltura en redes convierte casi cualquier gesto suyo en contenido viral.

En Vigo, la broma ha encontrado terreno fértil. Entre quienes lo imaginan rematando centros en el área y quienes creen que Abalde hizo bien en exigirle «nivel Celta», el vídeo ha servido para unir dos mundos que rara vez se cruzan: el vestuario del Real Madrid de baloncesto y el celtismo.

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Uno de los protagonistas de esta anécdota tiene cierto vínculo con el escudo celeste y es que la hermana de Abalde, Tamara vistió los colores del Celta femenino de baloncesto. De hecho, se formó en la cantera del club vigués y debutó con el primer equipo con 15 años. Tamara Abalde, que fue internacional española, estuvo cuatro temporadas en la plantilla profesional olívica entre 2003 y 2007.