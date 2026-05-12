El Celta agrava su enfermedad en Balaídos

El Celta vive enemistado con Balaídos que se ha convertido en un chollo para los involucrados en la pelea por el descenso. El Levante se sumó a la lista de equipos en la que ya estaban el Oviedo o el Alavés y se llevó los tres puntos del estadio vigués.

En un día que parecía destinado a dejar medio sellado el billete para Europa un año más, el Celta sufrió un duro revés. Después de dos semanas ofreciendo cierta mejoría defensiva, el equipo de Claudio se adelantó en dos ocasiones y acabó cediendo por las concesiones que volvió a hacer en su área.

El once inicial del Celta ante el Levante / Marta G. Brea

Al Levante le pasó por encima la velocidad del Celta con la pelota. La alineación delataba a Claudio que reunió a casi todos los jugadores con mejor pie de la plantilla (Sotelo y Fer en el eje del campo, Aspas, Jutglá, Hugo Alvarez por delante). En el minuto dos Fer López se quedó delante de Ryan que leyó sus intenciones de levantarle la pelota y en el siguiente ataque una pared dejó en inmejorable situación a Jutglá que se abrió espacio y colocó el balón lejos del alcance del portero. El Levante aún no había entrado en calor y se estaba comiendo ocasiones en cada ataque del Celta.

Jutglà celebra el gol que supone el 1 a 0 en el marcador / Marta G. Brea

Pero la furia al equipo de Claudio le duró poco. El Levante fue ajustando líneas y los vigueses empezaron a perder ritmo con la pelota que facilitaba el trabajo de la defensa granota. Espí, un fenomenal delantero, amenazó en un par de ocasiones con cazar algún remate. Pero también en ese sentido el Celta se fue equilibrando mejor. En las últimas semanas de Liga, a falta de mayor brillantez en ataque, el equipo vigués ha recuperado el nivel defensivo perdido y así ha sacado adelante sus últimos compromisos.

Manotazo extraño de Radu

Pero se equivocó justo cuando moría el primer tiempo al «flotar» en exceso a Arriaga, futbolista que tiene un martillo en la pierna. Desde casi treinta metros soltó un latigazo estupendo al que Radu, puede que cegado en parte por el sol, respondió con un manotazo extraño al aire que no impidió que el balón acabase en la red. Empate al descanso que Hugo Alvarez estuvo cerca de evitar con una jugada en la que Ryan respondió de forma sobresaliente a su variado de disparos (primero con la derecha y luego con la izquierda).

No tardó el Celta en ponerse de nuevo por delante porque con las ideas frescas de la charla en el descanso los jugadores volvieron a ponerse velocidad e intención. Fer López puso a correr a Rueda y este encontró a Jutglá de nuevo en el corazón del área para que empujase. El pase era medio gol. Y entonces el Celta regresó a la autocomplacencia ante un equipo que podía tener menos recursos pero que iba a muerte en cada acción.

Los jugadores del Celta celebran el segundo gol ante el Levante / Marta G. Brea

Fue así como, calcando la jugada del primer gol granota, la defensa dio tiempo a Dela para que se sacase un disparo impresionante al que nada pudo hacer Radu. En plena torrija defensiva el Levante consiguió a continuación el tercer gol a la salida de un córner defendido de forma ridícula en la que Brugue se encontró de forma inexplicable completamente solo en el primer tiempo mientras los defensas bailaban a su alrededor.

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Partido del Celta-Levante. / Marta G. Brea

A partir de ahí el Celta inició una carrera a la desesperada. Claudio renovó el ataque con la entrada de Williot, Borja y Pablo Durán. El Levante se dedicó a resistir y a jugar con el reloj, Borja Iglesias tuvo la más clara y en los últimos minutos el Celta se lanzó a la desesperada, sin apenas fútbol pero mucha voluntad. Hasta donde le dio. Otro casi desahuciado que salía de Balaídos feliz.