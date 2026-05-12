Balaídos marcará el nivel de éxito

El Celta regresa a casa con la moral por las nubes tras alcanzar el sábado una histórica victoria en el Metropolitano que le ha anclado en la sexta plaza a falta de tres jornadas para rematar un curso en el que solamente le queda pendiente calibrar el nivel de éxito con el que cerrará una de las temporadas más brillantes de los últimos tiempos. Una victoria esta tarde ante el Levante (Balaídos, 19:00 horas) catapultará a los célticos hacia su segunda participación europea consecutiva, algo que no ocurre en el club vigués desde su etapa dorada de entre siglos, cuando sumó seis torneos continentales seguidos. De la mano de Claudio Giráldez, el conjunto celeste ya ha conseguido el récord de puntos a domicilio (30), pero necesita mejorar sus registros como local (20 puntos). Es verdad que viene de superar al Elche en el último encuentro ante su afición, pero continúan muy vivos en el entorno los tropiezos ante el Alavés y el Oviedo, rivales que, como el Levante, se presentaban en Vigo con la ilusión de sumar una victoria que les alejase de los últimos lugares. Para la antepenúltima cita del curso, Giráldez recupera a Javi Rueda pero ha convocado a 26 futbolistas debido a los problemas físicos que arrastran jugadores como Moriba y el cansancio que acumulan otros compañeros tras una intensísima temporada, a la que se añade el escaso tiempo disponible para recuperarse tras jugar el sábado ante el Atlético de Madrid.

Giráldez ha encontrado la fórmula para que su equipo recupere de nuevo la consistencia defensiva que le llevó a disfrutar de una temporada placentera y con más elogios que críticas. El buen entramado defensivo se había desbaratado con la lesión de Starfelt. Sin embargo, las buenas prestaciones del canterano Yoel Lago han contribuido a que subiese el nivel de Javi Rodríguez y de Marcos Alonso, sus compañeros en la línea de tres centrales. A ello se han unido las buenas actuaciones de un Andrei Radu que salió imbatido del duelo ante el Atlético de Madrid y volvía a dejar su portería a cero tras la victoria ante el Mallorca en Vigo. El doble pivote, con Moriba y Fer López, también ha mejorado en la contención de los pasillos centrales para fortalecer un sistema defensivo que ha sido clave en las últimas semanas al reducirse la producción ofensiva. En el Metropolitano valió con un solo tiro entre los tres palos para sumar los tres puntos, aunque el excelente gol de Borja Iglesias merecía un triunfo tan importante que se le resistía a los célticos desde hacía 19 años en casa de los rojiblancos.

Giráldez intentará mantener ante el Levante, esas mismas piezas del engranaje defensivo, aunque el técnico advertía ayer de la necesidad de que Moriba se tome un pequeño respiro tras su intensa temporada. En ese caso, Hugo Sotelo aparece como la alternativa con más opciones, aunque el técnico porriñés dejaba abierta la puerta a una sorpresa, del estilo de reubicar en el pivote a Mingueza o a Álvaro Núñez. Los dos fueron titulares el sábado, por lo que hoy podrían ceder su plaza a Rueda y a Carreira para moverse por los carriles. Arriba, el entrenador del Celta podría apostar por el mismo trío que ante el Elche: Aspas, Jutglà y Hugo Álvarez, que también salieron desde el banquillo en el Metropolitano.

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El Levante de Iker Losada, Manu Sánchez y Diego Pampín, con pasado celeste, se presenta en Vigo con la necesidad de ganar para salir de la penúltima plaza. Los valencianos están protagonizando un gran cierre de campaña, con solo dos derrotas en los diez últimos partidos. Es más, el viernes remontaron un 0-2 en contra ante Osasuna. Su técnico, Luís Castro, recupera al hondureño Kervin Arriaga, tras cumplir sanción, mientras que se mantienen en la enfermería Carlos Álvarez y Unai Elgezabal. Por su parte, Iván Romero ya está recuperado de la lesión muscular que le impidió jugar el último partido. Además, jugadores como Tunde, Dela, Rey o Manu Sánchez acabaron muy fatigados el compromiso del pasado viernes ante Osasuna, aunque el entrenador levantinista comentó que habían mejorado pero que en ningún caso forzará su recuperación.