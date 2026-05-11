El visitante menos deseado

Madrid se ha convertido en una plaza muy generosa con el Celta, como lo fue Andalucía en la etapa de Luis Enrique Martínez en Vigo. Este curso, el equipo de Claudio Giráldez ha cerrado sin derrotas su periplo por la capital mesetaria, disfrutando de su primera victoria en el Metropolitano y acallando meses antes al Bernabéu, además de sumar empates en Vallecas y en Getafe. Casi pleno en una comunidad que venía siendo muy esquiva a los intereses del conjunto gallego, que con estos resultados ha establecido un nuevo récord de puntos fuera de casa. Nunca antes, el Celta había sumado 30 puntos como visitante en Primera División. El anterior récord (27 puntos) lo había establecido el equipo de Eduardo Berizzo en el curso 2015-16, que concluyó con una nueva clasificación europea. En aquella ocasión, como ahora, los célticos celebraron 8 victorias lejos de Balaídos, otra marca histórica que se había alcanzado anteriormente con el citado Luis Enrique Martínez, en la temporada 2013-14.

Radu pudo celebrar el sábado su novena portería a cero de la temporada en la máxima categoría, después de realizar una excelente intervención ante un taconazo a bocajarro de Sorloth y cuando el Metropolitano ya se preparaba para celebrar el gol del delantero noruego. El guardameta rumano lleva una campaña estupenda lejos de Balaídos, pues solo ha encajado 19 goles en 18 partidos, lo que supone una media de poco más de un tanto por jornada.

En las buenas prestaciones de Radu y en el esmerado trabajo defensivo se ha asentado el éxito del Celta como visitante durante esta temporada, en la que el equipo de Giráldez ha escrito la página más brillante de la historia del club con los 30 puntos alcanzados a domicilio. Solo el Barcelona y el Real Madrid mejoran ese registro de los célticos como visitantes, con 37 y 34 puntos, respectivamente, sin tener en cuenta el resultado del Clásico de esta jornada en el Camp Nou.

La gran trayectoria del conjunto celeste en campo contrario tardó en arrancar, teniendo en cuenta que los de Giráldez encadenaron nueve jornadas sin ganar. En la décima dieron la sorpresa en el siempre complicado El Sadar (2-3). A partir de ahí, los célticos se acostumbraron a conseguir mejores resultados fuera que en casa, donde por el momento suman 20 puntos, diez menos que lejos de Balaídos. Como visitante ha sido un equipo de Champions y como local solo le ha dado para situarse en puestos de descenso, concretamente penúltimo.

En la undécima jornada, el Celta también ganó en su visita al Levante, mientras que para sumar el primer triunfo en Balaídos hubo que esperar hasta la decimosexta jornada (ante el Athletic Club), después de vencer también en los campos del Alavés y el Real Madrid. De hecho, los celestes solo contabilizan cuatro derrotas como visitantes, una cifra que solo mejora el Real Madrid, con tres, sin contar la cita en esta jornada de los merengues al Camp Nou.

Sevilla, Girona y Valencia fueron las siguientes plazas en las que el equipo de Giráldez sumó tres puntos de una tacada. Y la octava llegó el sábado en un Metropolitano que se mantenía inexpugnable para los celestes después de que relevase al Vicente Calderón como estadio del Atlético de Madrid. El extraordinario gol de Borja Iglesias, tras aprovechar una gran asistencia de Williot, rompió una racha sin ganar en casa de los rojiblancos que se remontaba hasta 2007, desde los tiempos de Fernando Vázquez al frente del conjunto vigués.

Este gol del delantero compostelano dio al Celta su punto número 50 de la temporada, con lo que se ha afianzado en la sexta plaza, que le daría derecho a repetir el curso que viene en la Liga Europa. De ese botín, 30 puntos corresponden a los éxitos lejos de Balaídos y que sitúan al equipo de Giráldez como el más productivo a domicilio en la historia del club vigués. Como recoge la cuenta de X ‘Afouteza e Corazón’, a continuación se sitúa el equipo de Berizzo, que sumó 27 puntos a domicilio hace justo una década. Y con 25 puntos fuera se sitúan los dirigidos por Víctor Fernández en el curso 2001-02, los de Miguel Ángel Lotina en el 2002-03 y el de Fernando Vázquez en el 2005-06. Giráldez, por su parte, ha pasado de los 19 puntos de la campaña pasada como visitantes a los 30 de la actual, que podrían incrementarse en tres más si gana el domingo que viene en su visita a San Mamés, en el último compromiso lejos de Balaídos de una temporada que el Celta completará con 55 partidos. De ellos, 22 los ha resuelto con victoria, de las que 13 han sido fuera de casa.

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En lo que va de Liga, el Celta solo ha caído en cuatro de sus dieciocho visitas. La primera se produjo en Elche. Después llegaría la de Anoeta ante la Real Sociedad. Y las dos últimos se produjeron de manera consecutiva: en el Camp Nou y en La Cerámica, con lo que el equipo de Giráldez encadenaba cinco tropiezos seguidos, incluidos los del doble enfrentamiento ante el Friburgo. El equipo alemán dejó a los célticos sin opciones de continuar en la competición europea, a la que espera regresar el próximo curso. El triunfo del sábado en el Metropolitano le acerca todavía más a los puestos que reparten la participación en los torneos continentales y el Celta, como uno de los visitantes menos deseados, reúne muchas papeletas para concluir sexto y repetir en la Liga Europa.