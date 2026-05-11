Giráldez: «Estoy muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo»

La Liga afronta la antepenúltima jornada sin apenas margen para el descanso de los futbolistas. El Celta recibe mañana en Balaídos al Levante (19:00 horas) después de conseguir una histórica victoria en el Metropolitano. Los tres puntos sumados el sábado ante el Atlético de Madrid permiten al equipo de Claudio Giráldez afianzarse en la sexta plaza con cinco puntos más que sus perseguidores. Cuando restan nueve puntos por disputarse, el técnico del conjunto celeste cree que con dos victorias asegurarían la participación europea por segunda temporada consecutiva, algo que el club solo ha logrado en una ocasión, con aquel EuroCelta que encadenó seis años en torneos continentales. Para recibir a los levantinos, Giráldez recupera a Javi Rueda, sigue sin poder contra con Miguel Román y Starfelt y confía en que Vecino esté disponible para la cita del domingo que viene en San Mamés ante el Athletic Club. Ante los problemas físicos que arrastran jugadores como Ilaix Moriba, el preparador de O Porriño ha convocado a 26 futbolistas.

«Estoy muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo», proclamó Giráldez en la rueda de prensa celebrada en Afouteza al recordar que su equipo ocupa la sexta plaza en la Liga, con aspiraciones incluso de clasificarse para la Champions, y que quedó apeado en los cuartos de final de la Liga Europa por un Friburgo que jugará la final pero tiene problemas en la Bundesliga para acabar en puestos europeos, al igual que el Bolonia, otro de los rivales europeos de este curso, que ya ha dicho adiós a sus aspiraciones de jugar el curso que viene en Europa.

«Dependemos de nosotros mismos. Si hacemos dos victorias, estamos en Europa. Estamos yendo a por un objetivo con el que ni siquiera contábamos y no es el principal de nuestro club. También hay que valorar cuántos equipos están metidos en la lucha por evitar el descenso, que sí es una situación agónica. No tenemos que normalizar dónde estamos ahora mismo», comentó Giráldez, reconociendo la dificultad de compaginar un torneo continental con el campeonato regular y mejorar incluso en comparación a la temporada anterior. Eso es lo que le puede pasar al Celta, que el curso pasado fue séptimo en la Liga y ahora casi tiene asegura la sexta plaza.

«Confío en el equipo pero no contaba con estar sexto en este momento de la temporada, con depender de nosotros mismos para jugar Europa otro año más. Y no contaba con haber llegado a cuartos de final de Europa League, pero creo en las posibilidades del equipo», apuntó Giráldez, que confía en «no normalizar» esta situación tan favorable que vive el equipo vigués, teniendo en cuenta las dificultades para ser competitivos durante tantos meses y en distintos torneos.

Después de ganar por primera vez en el Metropolitano, el Celta afronta un duelo en Balaídos ante un rival en puestos de descenso. Giráldez desconfía del Levante y recuerda las derrotas que sufrió su equipo ante el Alavés y el Oviedo en Vigo. «El descenso son palabras mayores en este tipo de situaciones. Será un partido de igual a igual, más allá de lo que diga la clasificación. El Levante ha cambiado bastante respecto a lo que hacía en la primera vuelta, mucho más cerca del 4-3-3 como dibujo. El míster nuevo le ha dado variabilidad a los onces, cambiando el perfil de los de dentro. Su segunda vuelta está siendo muy buena, con números para estar en la parte alta de la competición». Y recuerda el entrenador del Celta que los levantinos vienen de remontar un 0-2 ante Osasuna y que vendieron cara la derrota en la primera vuelta ante los célticos pese a jugar en inferioridad numérica durante una hora por la expulsión de Vencedor.

En este caso, Giráldez espera el respaldo de los aficionados que acudan a Balaídos. «Es un partido vital para nosotros para poder estar en Europa y creo que la afición lo entiende de la misma manera. Vamos a necesitar el apoyo de todos. Sabiendo que tenemos 52 partidos encima de las piernas y de la cabeza, toda ayuda es bien recibida para darnos ese aliento tanto en los dos partidos de casa como la gente que pueda desplazarse a San Mamés».

Después de encadenar cinco derrotas seguidas, el Celta ha recuperado la buena dinámica defensiva que le ayudó a mejorar esta temporada y el técnico de O Porriño se siente satisfecho. «Creo que el equipo ha crecido mucho en ese apartado del juego este año. Seguramente de los aspectos del juego que más hemos crecido». Sin el lesionado Starfelt, Giráldez ha encontrado en el joven canterano Yoel Lago la pieza que mejor se ha ajustado a Javi Rodríguez y Marcos Alonso en el trío de centrales. La mejoría en la contención también está relacionada con las mayores prestaciones que ofrecen Moriba y Fer López en el doble pivote, tras la baja de Miguel Román por lesión. «No estaban jugando de ‘6’ y de ‘8’ y trabajan mejor en esa posición cuanto más tiempo llevan en ello», dijo Giráldez, que ve a Fer López más como centrocampista que atacante por banda o mediapunta. «No me sorprende su rendimiento. Es un jugador que va a tender a ser un ‘8’. Es lo que yo creo porque tiene condiciones para jugar en muchas zonas del campo y esa posición le beneficia. Tiene físico para robar el balón, para defender cerca de la portería, llega bien al ataque desde la segunda línea, es capaz de lanzarnos, es capaz de eliminar en conducción… Ha ganado mucha continuidad en el juego, recorre muchos kilómetros a lo largo de un partido y creo que le puede encajar esa posición. Seguramente nos haya sorprendido que adquiriese situaciones defensivas rápidamente este año, pero yo creo, y él lo sabe porque lo he hablado mucho con él, que es una posición que le va a ir encajando cada vez mejor con el paso de los partidos».

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Con el Levante viajarán a Vigo dos jugadores con pasado en el Celta: el canterano Iker Losada y Manu Sánchez, cedido al conjunto valenciano. Giráldez se refirió en esta ocasión a Losada, al que dirigió en el filial y en el primer equipo el curso pasado, cedido por el Betis: «Ha sido un año difícil para el Levante, en general, con cambio de entrenador… Losada ha tenido buenos momentos. Me hubiese gustado que tuviese más continuidad por el cariño que le tengo, pero también ha dado pasos al frente en el apartado defensivo. Es un jugador muy completo que poco a poco va evolucionando. Mañana espero que no haga un buen partido», añadió con una sonrisa el entrenador del Celta.