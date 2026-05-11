Los canteranos sub 26 ya suman más de 500 partidos en Primera

El Celta está cerca lograr una segunda clasificación europea con una plantilla repleta de canteranos de las más jóvenes que se recuerdan. Claudio Giráldez, un entrenador también de la casa con un cuerpo técnico formado en A Madroa, ha conformado su plantilla con una rentable mezcla de jóvenes y que está escribiendo una de las páginas más brillantes de la historia moderna del club. Tutelados por Iago Aspas y Borja Iglesias, la nueva savia del Celta brilla precozmente en la máxima categoría del fútbol patrio con una pujanza desconocida y una influencia del talento propio solo a la altura de equipos de tanta tradición canterana como el Barcelona, el Athletic Club o la Real Sociedad.

Una media de seis futbolistas formados en la las categorías inferiores está iniciando esta temporada los partidos del Celta y con frecuencia no menos de este número de canteranos los concluyen. El pasado domingo, en la histórica victoria frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, ninguno de los tres jóvenes canteranos que integraban el once, Javi Rodríguez, Yoel Lago y Fer López, habían cumplido los 23 años, Pablo Durán era menor de 26, y solo Borja Iglesias rebasaba claramente la treintena.

Apenas una muestra de un dato muy relevante: en poco más de dos temporadas, los canteranos celestes menores de 26 años suman 516 partidos en Primera División. Y algunos de ellos, como Javi Rodríguez, Yoel Lago o Jones, que llegó a jugar el pasado curso algún partido con el Fortuna, cuentan todavía con ficha del filial.

El más curtido de los nuevos jóvenes talentos de A Madroa es Javi Rodríguez. El poiense, que contabiliza ya 66 partidos en la máxima categoría del fútbol español, forma, junto a Marcos Alonso y el ahora lesionado Carl Starfelt, un reconocible trío titular en el eje defensivo en el siempre mutable once de Giráldez. Javi, que debutó con el primer conjunto celeste en agosto de 2024 en La Cerámica, ha superado ya en número de partidos en LaLiga a Carlos Domínguez (64), pese a que el central vigués debutó con el primer equipo celeste de la mano de Eduardo Coudet tres años antes.

Javi y Carlos encabezan entre la nueva hornada de canteranos un escalafón en el que también figuran Hugo Álvarez (64), Hugo Sotelo (63), Pablo Durán (58), Sergio Carreira (57), Fer López (31), Javi Rueda (24), Jones El Abdellaoui (21), Miguel Román (19), Yoel Lago (18) y Manu Fernández (14). Incluyendo a Damián Rodríguez, actualmente cedido en el Racing de Santander, la cifra se eleva hasta los 516.

Tan elevada cifra de encuentros en la máxima categoría se combina con una amplia participación de la nueva hornada canterana en la Europa League, competición en el que el Celta alcanzó los cuartos de final con muy buenas actuaciones de los más jóvenes, con aportación muy importante de chicos como Javi Rueda, clave en la histórica victoria contra el Olympique de Lyon, Pablo Durán, autor de 3 goles en la competición, Fer López, con aquel golazo de Belgrado que permitió a los celestes superar la primera fase del torneo, o Miguel Román, determinante en la conquista del Toumba Stadium de Salónica.

Llama especialmente la atención el caso del centrocampista gondomareño, la gran revelación de la temporada, cuyo protagonismo podría haber sido considerablemente mayor de no haber caído lesionado de gravedad el pasado mes de marzo.

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El creciente protagonismo de la nueva hornada canterana en Primera División no solo ha tenido beneficios para el Celta en el terreno de juego, sino que ha supuesto todo un alivio para las arcas del club en un momento de dificultad económica. La venta el pasado verano de Fer López (23 millones) permitió al Wolverhampton permitió al Celta cuadrar el actual presupuestos y son muchos los jóvenes canteranos que en solo dos temporadas han disparado su valor de mercado y, por extensión, el de la plantilla.