Al juvenil le toca remontar el jueves ante el Las Palmas en A Madroa

1 LAS PALMAS: Santana; Pezzolesi, Suárez, Leonel, Monzón; Quintana (Martín, minuto 78), Delgado (Cruz, minuto 65), Santana, Aimar (Enaitz, minuto 61); Artiles (Diego, minuto 78) y Cruz (Guadalupe, minuto 78). 0 CELTA: Izan; Noah (Prado, minuto 74), Chirveches, Abubakar; Fraga (Diego, minuto 78), Sobral (Noya, minuto 46), Khayat, Kibet, Hugo Pérez (Barreiros, minuto 61); Jorge y Pedro (Ratón, minuto 61). GOL: 1-0, minuto 23: Pezzolesi.

El Celta juvenil tendrá que remontar el jueves en A Madroa, 18 horas, el gol marcado por Pezzolesi para la UD Las Palmas en el partido de ida disputado ayer en los Anexos del Estadio de Gran Canaria.

Tal y como se estaba desarrollando el encuentro, el gol solamente podía llegar en una jugada a balón parado. La UD Las Palmas sacó un córner desde el lado izquierdo de su ataque, y Pezzolesi, que se había incorporado desde la defensa, marca de cabeza libre.

Noticias relacionadas

Hugo Pérez y Kibet pudieron igualar el encuentro, pero el balón no quiso entrar. Izan detuvo un penalti que podía haber sido el 2-0 y poner aún más complicada la clasificación para las semifinales.