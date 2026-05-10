Al juvenil le toca remontar el jueves ante el Las Palmas en A Madroa
Los de Alberto Suárez perdieron por la mínima en la ida de los cuartos de final
1 LAS PALMAS: Santana; Pezzolesi, Suárez, Leonel, Monzón; Quintana (Martín, minuto 78), Delgado (Cruz, minuto 65), Santana, Aimar (Enaitz, minuto 61); Artiles (Diego, minuto 78) y Cruz (Guadalupe, minuto 78).
0 CELTA: Izan; Noah (Prado, minuto 74), Chirveches, Abubakar; Fraga (Diego, minuto 78), Sobral (Noya, minuto 46), Khayat, Kibet, Hugo Pérez (Barreiros, minuto 61); Jorge y Pedro (Ratón, minuto 61).
GOL: 1-0, minuto 23: Pezzolesi.
El Celta juvenil tendrá que remontar el jueves en A Madroa, 18 horas, el gol marcado por Pezzolesi para la UD Las Palmas en el partido de ida disputado ayer en los Anexos del Estadio de Gran Canaria.
Tal y como se estaba desarrollando el encuentro, el gol solamente podía llegar en una jugada a balón parado. La UD Las Palmas sacó un córner desde el lado izquierdo de su ataque, y Pezzolesi, que se había incorporado desde la defensa, marca de cabeza libre.
Hugo Pérez y Kibet pudieron igualar el encuentro, pero el balón no quiso entrar. Izan detuvo un penalti que podía haber sido el 2-0 y poner aún más complicada la clasificación para las semifinales.
- Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía
- Argentina autoriza la entrada masiva de pesqueros extranjeros por el temporal: flota gallega, a la capa para protegerse
- La factura del jabalí: resembrar una hectárea de maíz cuesta más de 900 euros
- El Celta, un paso más cerca de Europa
- Adrián Senar, CEO de Kreios Space: «En dos años necesitaremos 2.000 o 3.000 metros cuadrados más para empezar a producir»
- Cae parte del techo del parking del Eroski de la avenida Portanet, en Vigo
- Una autovía en pleno Vigo: 'pillado' a 124 km/h en una carretera limitada a 50 km/h
- El Concello de Vigo encarga la primera fase de la ampliación de Tribuna y pide colaboración económica: «No hay excusas»