El Celta Fortuna, a sellar la segunda plaza en O Couto

O Couto acoge esta tarde (16:30 horas) un derbi gallego entre el Ourense CF y el Celta Fortuna con objetivos muy diferentes para ambos contendientes. Los ourensanos buscan los tres puntos en juego para poner distancia sobre los puestos de descenso; los vigueses necesitan la victoria para apuntalar la segunda plaza que le dará ventaja de campo en el play-off de ascenso a Segunda División. El duelo de la primera vuelta finalizó con un empate sin goles en Barreiro, cuando el equipo de Fredi Álvarez comenzaba su escalada hacia las posiciones privilegiadas de la tabla de Primera RFEF. De hecho, esa igualada privó a los célticos de sumar su quinto triunfo consecutivo en un espectacular arranque de temporada.

Ambos equipos se reencuentran seis meses después para disputar la antepenúltima jornada de Liga, en un momento decisivo para alcanzar los objetivos marcados. El Fortuna ya tiene asegurada su participación una temporada más en la fase de ascenso a la categoría de plata, aunque quiere conservar esa segunda plaza que mantuvo durante buena parte de la temporada como único perseguidor del Tenerife para contar con el factor campo a favor en las eliminatorias por el ascenso. El Ourense CF, que viene de sumar un valioso empate en su visita al Bilbao Athletic (2-2), se mantiene muy vivo en la pelea por eludir los puestos de descenso. Al inicio de esta jornada, el equipo que entrena Dani Llácer iguala a puntos (39) con un Talavera de la Reina que continúa inmerso en la zona peligrosa.

De ahí que la visita de los célticos al campo de O Couto la planteen los locales como una final. De hecho, el club de As Burgas ha realizado un llamamiento a la afición y ha decidido obsequiar con una entrada a cada socio que acuda al partido de esta tarde. Además, fija en 5 euros el resto de entradas que adquieran los socios para apoyar a su equipo ante un rival que se presenta a la cita sin Andrés Antañón, convocado de nuevo con el primer equipo celeste. Fredi Álvarez cuenta con el resto de la plantilla, tras confirmarse el alta de Ndiaye.

El Fortuna, que cayó la semana pasada ante Osasuna (0-1), ha visto cómo su ventaja en la tabla se reducía a tres puntos, por lo que asegurarse la segunda plaza pasa por ganar al Ourense CF, que intenta eludir el descenso.

CAMPO: O Couto.

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HORA: 16:30 (TVG 2, Movistar).