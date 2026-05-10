El Celta Fortuna hunde al Ourense CF

2 Ourense CF: Álvaro Ratón; Adri Pérez, Prado, Carmona, Hugo Sanz (Iker Punzano, 88’); Guerrero, César Moreno (Rabadán, 55’), Jerín, Raúl Hernández (Aranzabe, 55’); Nacho Castillo (Martín Ochoa, 73’) y Sergio Benito (David Muñoz, 73’). 4 Celta Fortuna: Coke Carrillo; Quique Ribes (De la Iglesia, 88’), Anxo Rodríguez, Pablo Meixús (Oliveras, 77’); Pablo Gavián (Milla, 88’), Hugo Burcio, Adrià Capdevila (Somuah, 72’), Óscar Marcos; Hugo González, Ángel Arcos (Joel López, 77’) y Álvaro Marín. GOLES: 0-1, minuto 25, Álvaro Marín. 0-2, minuto 29, Raúl Hernández. 2-1, minuto 54, Adri Guerrero. 2-2, minuto 78, Hugo González. 2-3, minuto 91, Somuah. 2-4, minuto 103, De la Iglesia

El Celta Fortuna dio un nuevo paso adelante en su propósito de terminar la liga regular segundo y disponer de ventaja en el play-off de ascenso. El filial vigués se llevó los tres puntos de O Couto en el derbi gallego que le midió al Ourense CF, que en situación muy necesitada por la amenaza del descenso vendió muy cara su piel. Si bien los de Fredi Álvarez se adelantaron con un gol de Álvaro Marín mediado el primer tiempo, los locales le dieron la vuelta al marcador y entraron ganando en el último cuarto de hora, cuando los vigueses respondieron con tres tantos, los dos últimos ya dentro del largo tiempo de añadido, hasta certificar el 2-4 definitivo.

Esta primera fase del duelo empezó a cambiar en el minuto 18, cuando en una de las primeras veces que los locales se instalaron en la parcela visitante el filial vigués encontró espacio para salir a la contra. Fue a través de una galopada por la banda derecha de Hugo González, que tras meterse en el área se deshizo del defensa que le salió al paso con un habilidoso regate que le permitió ganar ángulo para el disparo. Se topó con la felina respuesta de Álvaro Ratón. Fueron del Fortuna los minutos siguientes, que tuvo el balón en la parcela orensana a base de posesiones largas hasta alcanzar el objetivo del gol. Corría el minuto 25 cuando una larga posesión derivó en un pase filtrado para Pablo Gavián, que profundizó por el flanco derecho y puso un centro preciso que Álvaro Marín.

El 0-1 ante un rival necesitado hubiera podido dibujar un escenario idóneo para el filial vigués, pero lejos de ello fue el espolón al que el Ourense se agarró para despertar y buscar una reacción que no tardó en llevarle a restablecer la igualdad en el marcador. Cuatro minutos después del tanto celeste, César Moreno aprovechó una de las posesiones más largas de los locales para abrir a la izquierda sobre Hugo Sanz, el centro raso de este llegó en el interior del área a pies de Raúl Hernández, que en el primer toque se habilitó el espacio para armar el remate y en el segundo armó un disparo que colocó el balón cerca de la escuadra donde Coke Carrillo no podía llegar.

Así las cosas, el cuarto de hora postrero del primer tiempo resultó de perfil futbolístico bajo, con el Fortuna valiéndose de su mayor calidad técnica para llevar la iniciativa pero sin profundidad ni mordiente para crear las ocasiones de gol de las que tampoco el Ourense dispuso hasta el pitido del colegiado búlgaro adscrito al comité balear Angelov Borisov que mandó a los jugadores a los vestuarios.

De vuelta al césped de O Couto, no pareció cambiar mucho el arranque del segundo tiempo de como había terminado el primero, pero bastó que a los nueve minutos de la reanudación el Ourense corriera por primera vez en vertical para que las cosas volvieran a cambiar. Adri Hernández recibió en profundidad entrando en el área viguesa por el vértice derecho, recortó para cambiarse el balón de pie y conectó un disparo raso que Coke Carrillo hubiera detenido de no ser por el inoportuno toque de Pablo Meixús que cambió la trayectoria del balón en dirección a la red.

Mantenerse en la mínima desventaja fue un clavo ardiendo al que se agarraron los de Fredi Álvarez para seguir creyendo en sus opciones. Dejaron atrás los minutos de aturdimiento tras el segundo gol ourensano y fueron creciendo otra vez. Su mejoría no se tradujo en ocasiones de gol, pero bastó que en el minuto 78 encontraran una falta en la frontal del área para que Hugo González, con un magistral lanzamiento empató el duelo.

La restablecida igualdad fue esta vez distinta a la anterior. Si en la primera mitad las tablas habían matado la vocación ofensiva, esta vez la despertaron más, aunque no remó a favor de los intereses vigueses que fueran los locales los que hicieron trabajar a Coke Carrillo en dos remates que el portero atajó. Pero la diferencia en el partido la iba a marcar la efectividad ante puerta, como quedó claro en el primer minuto del tiempo de añadido. Se aproximó el filial céltico al área, un rebote en el despeje de la zaga ourensana dejó el balón a pies de Bernard Somuah, incorporado al partido veinte minutos antes, y tras dejar sentado al portero local alojó el cuero en la red para el 2-3. El Ourense se lanzó a por el empate y tuvo alguna ocasión aunque también dejó la puerta abierta para contragolpes claros y en uno de ellos Dela anotó el cuarto y acabó con el partido.

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Con tres puntos sobre el Zamora y como mínimo la tercera plaza asegurada,, el Celta Fortuna defenderá el segundo puesto en las dos jornadas restantes, en las que tendrá otro derbi gallego la próxima semana recibiendo al Lugo y cerrará la liga regular en Barakaldo.