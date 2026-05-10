Borja vuelve a encadenar tres jornadas anotando

El gol sigue sonriendo a Borja Iglesias. El artillero santiagués encara la recta final de la temporada enrachado y muy cerca de sus mejor registro histórico de goles, que podría superar en los tres encuentros de Liga que restan por disputarse.

El Panda supera ya en 3 tantos el registro alcanzado el pasado curso con el Celta y está a solo uno de los 15 que anotó en su mejor temporada con el Betis y a 3 de los 18, su récord en LaLiga, que consiguió en el curso 18-19 con el Espanyol. A estos 14 anotados en Liga con el Celta esta temporada hay que añadir los 2 que marcó en la Europa League y otros 2 en la Copa del Rey que elevan su registro anotador a los 18 goles, es decir, solo dos menos de los que hizo hace 8 años con el conjunto perico: 18 en Liga y 2 en Copa.

El golazo que dio al Celta el pasado sábado su primer triunfo en el Metropolitano, elevando sutilmente Borja la pelota sobre la cabeza de Oblak, supone el tercero consecutivo que anota en las últimas tres jornadas. Previamente, el Panda había el primero de los tres que el Celta le hizo el Elche para poner fin a una racha de dos meses sin ganar en Balaídos y, antes, rompió una racha de 6 jornadas sin marcar en La Cerámica, aunque en este caso su gol no bastó para impedir la derrota frente al Villarreal.

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No era la primera vez esta temporada que Borja Iglesias encadenase tres o más jornadas consecutivas anotando. A comienzos de curso, entre la jornada tercera y la séptima, el delantero céltico marcó consecutivamente frente al Villarreal, el Girona, el Rayo Vallecano y el Elche.