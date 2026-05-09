El Celta enciende sus mejores sueños

El Celta parece decidido a prolongar la próxima temporada la aventura europea que este año cortó el Friburgo. Los vigueses consiguieron el primer triunfo de su historia en el Metropolitano gracias a un gol maravilloso de Borja Iglesias que culminó la mejor jugada de ataque de los vigueses en todo el partido. No fue el día más brillante del equipo de Claudio, pero el equipo supo resistir las acometidas algo desorganizadas del Atlético de Madrid y esperó su oportunidad para llevarse tres puntos que a falta de tres jornadas para el final le permite ponerse en una situación ideal para regresar a Europa.

No era día para florituras. El Atlético de Madrid, que no se guardó nada en el banquillo, dominó el partido y el Celta asumió desde el principio que era un día para defender muy junto, en bloque bajo y sobre todo no conceder situaciones de peligro a delanteros como Sortloth, Lookmann, Griezmann o Baena. Fue un examen exigente para un centro de la defensa donde se alinearon Javi Rodríguez, Yoel y Marcos Alonso. No se les puede reprochar nada. El Celta, muy torpe para progresar con la pelota, multiplicó su solidaridad en defensa. Y concedió pocas situaciones de peligro más allá de algún cabezazo de Sortloth y el remate a la cruceta de Lookmann. No era mal bagaje. La estadística hablaba de un partido muy desequilibrado pero a la hora de la verdad el Celta tampoco había sufrido en exceso más allá del desgaste que supone verse dominado y defendiendo cerca de tu área durante mucho tiempo.

En el segundo tiempo el Celta pareció salir con otro rostro. A través de Moriba, de Fer López (otra vez pareja de medios) el equipo hizo posesiones con más astucia e intención. Pero nada que tuviese que ver con la situación que acabó con su gol. Fue una acción en la que Pablo Durán estiró al equipo y Williot tuvo la finura para poner el balón entre dos defensas y dejar a Borja Iglesias delante de Oblak. En ese momento el «panda» que había estado peleado con la pelota durante mucho tiempo, se sacó de la manga un remate soberbio, de pura clase, un toque que hubiera firmado Messi que dejó clavado al portero eslovaco.

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Con media hora por delante el Celta se preparó para resistir. Apareció en escena Radu para negar el gol a Sortloth en un remate brillante con el tacón y luego en algún otro remate. Con el paso del tiempo el equipo de Giráldez fue anclándose cerca de su área con la idea de resistir. Entraron Iago y Jutglá para darle un poco de aire al ataque y el equipo defendió de forma solidaria durante ese tramo en el que el Atlético apretó en busca del empate. Estuvo firme la defensa y notable Radu en esos momentos de mayor agobio. Y así fue consumiendo el reloj el equipo vigués que hoy duerme con medio billete para Europa en el banquillo.