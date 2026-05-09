Borja Iglesias: «Disfruto de un ecosistema que me encaja bien»

Borja Iglesias, delantero del Celta y autor del gol de la victoria de su equipo ante el Atlético de Madrid (0-1), remarcó este sábado que Claudio Giraldez le ha «abierto un mundo nuevo dentro del fútbol», recordó que «ganar en un estadio así es la hostia» y apuntó que su conjunto va a intentar alcanzar la plaza de la Liga de Campeones.

«Creo que el contexto personal es buenísimo, tengo mucha suerte, estoy muy feliz, pero luego a nivel futbolístico creo que disfruto de un ecosistema precioso que me encaja muy bien e intento disfrutar cuando me toca en el banquillo o jugar. Claudio me ha abierto un mundo nuevo dentro del fútbol. Estoy muy agradecido a él, a mis compañeros, al club y al cuerpo técnico», declaró a la conclusión del partido ante los micrófonos de ‘Dazn’.

El Celta ganó por primera vez en el Metropolitano. «Lo teníamos claro. Lo ha comentado Claudio (Giráldez, su entrenador) por si a alguno se nos olvidaba antes lo difícil que es ganar aquí. Hemos hecho un partido muy serio, sobre todo defensivamente, sufriendo en algunos momentos y el equipo, en bloque bajo, ha recuperado unas sensaciones buenas de los últimos partidos y poder ganar en un estadio así es la hostia», declaró.

El atacante destacó las paradas de Andrei Radu: «Ha hecho un par muy buenas. Es muy bueno, nos da mucho, está como una cabra y aporta mucho, dentro y fuera. Estoy muy feliz por él también».

El Celta aún tiene opciones de alcanzar la quinta plaza que da acceso a la Liga de Campeones. «Este equipo, hasta en los momentos más complicados de la temporada, ha seguido creyendo y soñando. No es fácil competir a este nivel, hay que valorarlo mucho. Estamos muy felices por estar metidos en esta pelea y si podemos mirar incluso arriba imagínate. Vamos a intentarlo», explicó.

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Y habló de Iago Aspas: «Para la plantilla, sólo por el jugador que es, por lo que representa como futbolista y más para nosotros los celtistas, es máximo. Si lo tienes en tu vestuario y ves cómo compite cada día, la ilusión que tiene cada mañana, cómo comunica, cómo anima desde fuera, trabaja… Para mí es un ídolo. Es un disfrute máximo poder tenerlo en el día a día».